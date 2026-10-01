Investigan a dos hombres por abatir ilegalmente a un ciervo en Teroleja

La Guardia Civil investiga a tres personas por presunta caza furtiva en la comarca de Molina de Aragón. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos varones de 19 y 20 años por su presunta autoría en el abatimiento de un ciervo en la localidad de Teroleja, perteneciente al municipio de Corduente (Guadalajara).

Estas personas eran identificadas por la Guardia Civil tras el aviso recibido de la Central Operativa de Servicio de la Guardia Civil, en el que un ciudadano comunicó un posible episodio de caza furtiva, aportando datos sobre el vehículo que habrían utilizado los presuntos autores, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

El vehículo en cuestión era interceptado en Teroleja, en las inmediaciones del Parque Natural del Alto Tajo, e iba ocupado por estas dos personas, a las que se les intervinieron dos rifles y munición.

SORPRENDIDO CON UN RIFLE CARGADO Y UN SILENCIADOR EN PEÑALÉN

Por otro lado, también era interceptado otro vehiculo ocupado por dos personas en un coto de caza en el término municipal de Peñalén. El acompañante portaba un rifle desenfundado, cargado y dispuesto para su uso, equipado con un visor térmico y un silenciador.

Por estos hechos se investiga a un varón de 29 años por un presunto delito contra la fauna. Los agentes decomisaron el arma, el visor térmico y el silenciador.