Investigan a un hombre por cazar ilegalmente un ciervo en un coto de Alpera

Archivo - Rifle aprehendido por la Guardia Civil tras detener a una persona por un delito contra la flora y la fauna. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almansa han investigado a un vecino de la localidad albaceteña de Alpera, de 32 años de edad, como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, por presuntamente cazar ilegalmente un ciervo macho en un coto de caza del término municipal de su residencia.

La Guardia Civil de Alpera tuvo conocimiento, a través de la Sociedad de Cazadores Club Deportivo Básico de Cazadores-Santa Cruz de esa misma localidad, del hallazgo de un ejemplar de ciervo macho, muerto y decapitado, en el interior de un coto de caza de dicha localidad, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

A raíz de dicha información, el Seprona de la Guardia Civil de Almansa realizó la preceptiva inspección ocular en el lugar de los hechos, observando cómo el cadáver del cérvido presentaba dos orificios de entrada, ocasionados por los disparos de un arma de fuego.

Durante las gestiones que la Guardia Civil realizó para tratar de localizar al autor de los disparos y gracias a la colaboración ciudadana, se siguió la pista de un cazador residente en Alpera, del que se sospechaba de sus acciones furtivas, que disponía de un rifle cuyo calibre coincidía con el del arma utilizada en la caza del ciervo, que ha sido intervenido, al igual que su munición.

Esta persona ha sido investigada por un delito contra la flora y fauna, consistente en la caza de una pieza cinegética en terreno sometido a régimen cinegético especial, careciendo del permiso de su titular, por el que podría enfrentarse, según el Código Penal, a una pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por tiempo de uno a tres años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.

Las diligencias, instruidas por el Seprona de la Benemérita almanseña, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia.