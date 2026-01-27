Investigan a una persona por estafa en falsa inversión de criptomoneda y blanqueo de capitales desde Albacete

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Skyhook', han investigado a un vecino de Manresa (Barcelona), de 50 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa por falsa inversión en criptomoneda y otro por blanqueo de capitales por valor de 31.400 euros.

El pasado mes de diciembre, la Guardia Civil de Almansa recibió en sus dependencias a una persona que afirmaba haber sido víctima de una presunta estafa por una falsa inversión de criptomoneda, habiendo realizado ingresos por más de 31.000 euros en una cuenta bancaria extranjera que no ha podido recuperar, haciéndose cargo de las investigaciones el Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete.

En su manifestación, la víctima afirmaba que, tras ver un anuncio donde ofertaban que, si se invertía una pequeña cantidad de dinero, se obtendrían beneficios de una forma exponencial y rápida en inversión de moneda virtual, accedió a un enlace que le envió una persona para acceder a la página web del anuncio, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

De forma paralela, y utilizando ingeniería social, la persona investigada contactó con la víctima a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea donde, tras ganarse su confianza, la convenció para que llegara a trasferir 31.400 euros en varias operaciones, para supuestamente ser invertidos en criptomoneda.

Fruto de las gestiones realizadas por los agentes del Equipo@ de la Guardia Civil, se pudo averiguar la identidad de la persona que gestionaba la cuenta bancaria donde llegaba el dinero, la cual sacaba rápidamente de un cajero automático ubicado en su localidad de residencia, obteniendo así el dinero de forma rápida en efectivo, dificultando con ello una posible investigación policial.

Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones. La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones sobre esta persona para tratar de esclarecer otros delitos de similares características a los investigados.