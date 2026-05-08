Investigan a tres personas de Fuensalida por publicar en redes contenidos racistas que incitan a la violencia. - GUARCIA CIVIL

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Toledo han investigado a un hombre y dos mujeres como presuntos autores de un delito de promoción e incitación al odio, la violencia y la discriminación, en la localidad de Fuensalida (Toledo).

Según informa el instituto armado, las personas investigadas habrían publicado, en un grupo de la red social Facebook con cientos de participantes, diverso contenido que promovía e incitaba al odio, la hostilidad y la violencia contra otras personas por motivos racistas y xenófobos.

Tras las investigaciones realizadas, el Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Toledo logró identificar plenamente a los presuntos responsables de la difusión de los contenidos discriminatorios.

Esta actuación, enmarcada en el Plan de Actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio, con el objetivo de prevenir y evitar la propagación de discursos de odio ilegales a través de Internet y las redes sociales.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición.