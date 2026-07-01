Irene Pardo reivindica más músculo económico para que el Festival de Almagro esté vivo todo el año

La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 1 (EUROPA PRESS)

La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, ha reivindicado más músculo económico y una estructura estable que permita al certamen crecer más allá de julio, producir nuevos proyectos y mantener actividad durante todo el año. Lo hace en vísperas de una 49ª edición que arrancará este jueves y que reunirá 50 espectáculos y 16 estrenos absolutos.

En una entrevista con Europa Press, Pardo ha defendido que el festival tiene todavía un "potencial enorme" y ha agradecido el incremento de las aportaciones de administraciones públicas y la incorporación de nuevos colaboradores, aunque ha advertido de que el reto sigue siendo dotar al certamen de recursos suficientes para consolidar una actividad continuada.

"No se trata de pedir por pedir", ha afirmado la directora, que ha recordado que la solicitud de más financiación realizada el año pasado estaba "muy documentada" por el aumento del coste de la vida y por la necesidad de sostener un festival "con las máximas calidades, garantías y los recursos necesarios".

Pardo ha señalado que le gustaría que el Festival de Almagro pudiera recuperar "las cotas que tenía hace unos años" y alcanzar "esos niveles presupuestarios que hicieron este festival tan grande".

A su juicio, el certamen necesita una estructura económica que permita mantener el proyecto vivo durante todo el año, con residencias, actividades fuera de temporada, proyectos estatales y acciones de difusión del patrimonio clásico español.

La directora ha reconocido que ese objetivo está todavía "lejos", aunque no lo considera inalcanzable, antes de insistir en que el equipo actual del festival trabaja con "una idea tan expansiva" que sería "una pena desaprovecharlo".

EL IMPACTO ECONÓMICO DE ALMAGRO

La directora ha vinculado esa necesidad de financiación con el retorno que el festival genera en Almagro, en el Campo de Calatrava y en el conjunto de la provincia de Ciudad Real.

Según ha avanzado, el estudio de impacto económico encargado a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) refleja que por cada euro invertido en el certamen el retorno puede alcanzar hasta cuatro euros.

Pardo ha destacado que el festival mueve actividad en alojamientos, restaurantes, transporte, montaje técnico, imprentas, carpinterías, herreros, personal de sala y empresas del entorno. "Toda esta economía hace que el festival verdaderamente sea un impulso enorme en esta tierra", ha subrayado.

Además, ha incidido en la elevada fidelidad del público de Almagro. Más del 90% de los asistentes repetiría la experiencia de volver a disfrutar del festival. "El que viene repite", ha resumido la directora.

UNA EDICIÓN MARCADA POR EL JUEGO

La 49ª edición del festival llegará bajo el lema del juego, inspirado en la baraja hallada en el espacio que hoy ocupa el Corral de Comedias. Para Pardo, ese hallazgo no es solo una anécdota, sino un símbolo de la historia cultural de Almagro.

"El descubrimiento del corral es un cambio radical en lo que es el imaginario teatral en España y en el mundo", ha afirmado. A su juicio, sin aquel descubrimiento, Almagro no sería lo que es hoy, pero tampoco lo sería el teatro clásico español.

La directora ha explicado que esta edición quiere invitar al público a jugar, aunque no desde la evasión. "Lo que queremos es que se venga a jugar con conciencia", ha señalado, convencida de que el festival debe dialogar con el presente. "Almagro no es ajeno a la vida, es que Almagro es la vida misma", ha añadido.

La programación arrancará con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), que inaugurará el certamen con 'El caballero de Olmedo', estreno de Laila Ripoll como directora de escena en la compañía. La cita coincidirá además con el 40 aniversario de la CNTC, que tendrá una presencia destacada en esta edición.

Pardo ha destacado que el festival permitirá ver "prácticamente todas las posibilidades" de la compañía, desde el estreno inaugural hasta la presencia de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, que llegará a Almagro con 'El escondido y la tapada', dirigido por Beatriz Argüello.

A ello se sumarán coproducciones, propuestas de mediación como 'Préstame tus palabras' y una exposición conmemorativa por los 40 años de la compañía.

PEPE VIYUELA, PREMIO CORRAL DE COMEDIAS

También ha puesto en valor el reconocimiento a Pepe Viyuela, Premio Corral de Comedias, al que ha definido como "un comicazo" y como un actor que mantiene "ese espíritu del cómico de la legua".

Entre los platos fuertes, la directora ha señalado la programación de AUREA, con propuestas como 'La vida es sueño en música', además de la presencia de Accademia del Piacere, Aracaladanza, la Shanghai Huai Opera Troupe, la compañía de títeres gigantes de Carlo Colla o 'El avaro' de la compañía parisina Théâtre de la Tempête.

La Plaza Mayor volverá a ser uno de los grandes espacios populares del festival con la tercera edición de 'El Picao', que este año girará también en torno al juego, con una propuesta similar a un tablero de la oca.

Además, la inauguración contará con 'Mesón del As de Cachiporras', un espectáculo de circo creado expresamente para Almagro.

A menos de una semana del inicio, la venta de entradas ronda ya el 60%, aunque Pardo ha recordado que el festival registra mucha venta durante los propios días de celebración, especialmente entre quienes acuden a pasar el fin de semana y compran sus localidades una vez en la ciudad.

La aspiración, reconoce, es llenar, pero sobre todo conseguir que el público disfrute y quiera regresar.

Su deseo para esta edición es que quienes acudan a Almagro se emocionen y que, al marcharse "por la carretera de Valenzuela o por la carretera de Ciudad Real", ya estén pensando con quién volverán el año que viene.