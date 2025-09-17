Isabel López San Román coordinará la nueva Red de Expertos y Profesionales en Salud de Precisión de C-LM

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Isabel López San Román va a coordinar la nueva Red de Expertos y Profesionales en Salud de Precisión del Sistema Sanitario que ha creado el Gobierno regional, con el objetivo, entre otros, de promover la mejora en la detección, investigación y control de alertas y nuevas amenazas de Salud Pública.

Así consta en la resolución de la Consejería de Sanidad, que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que el Consejo de Dirección de dicho órgano está compuesto por el consejero de Sanidad; la Dirección Gerencia del Sescam; la Secretaría General de la Consejería de Sanidad; la Secretaría General del Sescam; la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Sescam, y la de Hospitales del Sescam.

También la integran la Dirección General de Atención Primaria del Sescam; la Dirección General de Salud Digital de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha; la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Sescam; la Dirección General de Cuidados y Calidad del Sescam; la Dirección General de Planificación, Ordenación, Inspección y Farmacia; la Dirección General de Humanización y Asistencia Sociosanitaria y la Dirección General de Salud Pública.

En cuanto a sus funciones, impulsará la creación y consolidación de la Comisión autonómica de genética para diseño de la implementación gradual de las medidas acordadas en el seno de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación (CPAF) y de la Comisión Permanente de Farmacia del Catálogo de Pruebas Genéticas y Genómicas en el marco de la Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

De igual modo, será garante del acceso equitativo de los pacientes a las nuevas tecnologías, técnicas y tratamientos en el diseño e implantación de los procesos de medicina predictiva, preventiva diagnóstica y terapéutica en Castilla-La Mancha mediante validación y aprobación de los mismos, ordenando la inclusión de biomarcadores de cualquier tipo que condicionen segmentación de la población e intervención sanitaria dirigida, así como organización del flujo asistencial entre las Unidades de Referencia si las hubiera.