Isabel Rodríguez resalta el nuevo impuesto a la banca de Sánchez para destinar 1.400 millones a vivienda - PSOE

CIUDAD REAL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha participado este sábado en un acto público en Alcázar de San Juan, donde ha hecho un llamamiento a llenar las urnas el próximo domingo para defender el Estado del bienestar, la convivencia y los derechos conquistados.

Durante su intervención en el que ha definido como un municipio "talismán para los socialistas", Rodríguez ha reivindicado el tono positivo de la movilización del PSOE, recordando las palabras de Almudena Grandes sobre la alegría como forma de resistencia, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Frente a una derecha que, según ha señalado, "insulta, difama y vierte barro", ha contrapuesto el liderazgo de Pedro Sánchez, de quien ha destacado su preparación, respeto institucional y compromiso con la mayoría social.

Rodríguez ha centrado su discurso en el contraste entre los dos modelos económicos que se confrontan en las elecciones, poniendo en valor el anuncio realizado esta misma mañana por el presidente del Gobierno sobre la aprobación el próximo martes en el Consejo de Ministros de un nuevo impuesto a la banca que permitirá recaudar 1.400 millones de euros de sus beneficios para destinarlos íntegramente a políticas de vivienda, rehabilitación y ayudas tanto a inquilinos como a pequeños propietarios.

"El candidato Feijóo quiere gobernar para pedirnos sacrificios; Pedro Sánchez quiere gobernar para repartir los beneficios. Repartiendo beneficios ganamos todos", ha resumido la ministra.

En esta línea, ha advertido del riesgo que supone la propuesta de PP y Vox de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB comprometido con la OTAN, lo que a su juicio obligaría a "meter la tijera en miles de millones de euros" en servicios públicos, frente a la apuesta socialista de destinar un 1% del PIB a garantizar el derecho a la vivienda para jóvenes y familias.

IMPACTO DIRECTO EN CIUDAD REAL Y DEFENSA DE LAS PENSIONES COMUNICACIÓN Isabel Rodríguez ha apelado también a las "cosas de comer" de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, recordando que solo las medidas aprobadas esta semana, la revalorización de las pensiones, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros, acumulando una subida del 75 %, y el aumento salarial a los empleados públicos, benefician directamente a más de 160.000 vecinos y vecinas de la provincia de Ciudad Real.

Asimismo, ha recordado que un pensionista castellanomanchego cobra hoy 6.000 euros más al año que en 2018, contraponiendo esta gestión a los gobiernos de Mariano Rajoy, a los que acusó de imponer subidas del 0,25 % y vaciar la hucha de las pensiones mientras se destinaban 60.000 millones de euros al rescate bancario.

Y ha alertado contra lo que considera una triple amenaza en caso de un gobierno de las derechas: la involución democrática, el retroceso social y el recorte del Estado del bienestar.

"Antes con Cospedal no nos advertían de los recortes; ahora ya nos enseñan el cartel de la motosierra felices y contentos", ha señalado, advirtiendo de que esa "motosierra" amenaza la sanidad rural, la educación pública, la universidad y los salarios.

MELCHOR LLAMA A MOVILIZARSE EL 29N

"Nos jugamos el futuro, la democracia y los derechos conquistados" La cabeza de lista al Senado por el PSOE de Ciudad Real, Rosa Melchor, ha apelado a la movilización ciudadana de cara al próximo 29 de noviembre para defender el progreso social, los servicios públicos y la convivencia democrática frente a "la involución que representan la derecha y la extrema derecha".

Melchor ha subrayado que "no es solo una cita electoral más, sino una decisión entre dos modelos: avanzar en derechos y redistribución de la riqueza o retroceder".

En este sentido, ha reivindicado la gestión del Gobierno de España y ha defendido que "se puede crecer económicamente y, al mismo tiempo, proteger a la mayoría social", poniendo en valor el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones, las mejoras salariales para los empleados públicos y el respaldo de más de 22,5 millones de personas cotizando que sostienen el sistema público de pensiones.

Frente a los anuncios de "derogar el sanchismo", la candidata socialista al Senado ha advertido de lo que, a su juicio, supondría un cambio de rumbo político: un retroceso en las políticas de igualdad, en la lucha contra la violencia de género, en los derechos LGTBI y trans, así como el debilitamiento de la sanidad y la educación públicas.

BARREDA REIVINDICA LA MODERACIÓN Y EL DIÁLOGO

El expresidente de Castilla-La Mancha y exsecretario general del PSOE regional, José María Barreda, ha centrado su intervención en la defensa de la moderación política y de los valores de la socialdemocracia de cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre: "No se pueden utilizar las palabras como puños", ha sostenido.

Barreda ha defendido que "moderación no es equidistancia", precisando que implica mantener "la cabeza y el corazón en la izquierda" con firmeza en los principios, pero respetando al adversario político sin convertirlo en enemigo.

En este sentido, ha advertido contra el uso agresivo del lenguaje en la vida pública, señalando que las clases dirigentes tienen la responsabilidad de romper la "espiral de intransigencia y difamación" y de apostar por "la fuerza de la razón" en lugar del enfrentamiento.

Asimismo, ha reivindicado la "escuela de moderación, diálogo y pacto" desarrollada en Castilla-La Mancha desde 1983 junto a referentes socialistas presentes en el acto como José Bono y Miguel Ángel Martínez.

Y ha subrayado la necesidad de cooperación leal entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para sacar adelante políticas eficaces, poniendo como ejemplo la gestión en materia de vivienda.

Por último, ha resumido su compromiso con la socialdemocracia como la garantía de que todas las personas tengan "tranquilidad y seguridad desde la cuna hasta la tumba", con igualdad real con independencia de su origen social o económico.

BONO ADVIERTE QUE "NO SE TRATA DE GANAR O PERDER"

Por último, el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha subrayado que en estas elecciones "no se trata de ganar o perder, sino de que quienes no han sido presidentes porque dicen que no han querido no impongan el odio" y ha recordado que el deber de los socialistas es "levantar al que se cae".

Y en este sentido, ha apelado también a la solidaridad hacia quienes llegan buscando un futuro mejor y ha criticado las políticas de expulsión o de centros de internamiento en terceros países, recordando que la esencia del socialismo pasa por atender primero a quien lo necesita sin mirar su origen o condición.

Bono ha señalado que su implicación en esta campaña responde a la defensa de la convivencia y de la solidaridad frente a políticas que, a su juicio, generan fractura social y desprotección, y ha defendido la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacando su firmeza en la defensa de los derechos humanos y su negativa a ceder a presiones externas, como el rechazo a destinar un 5 % del gasto a armamento, así como la importancia de proteger el sistema público de pensiones frente a propuestas que pongan en riesgo su seguridad.

Por todo ello, ha llamado a los castellanomanchegos y castellanomanchegas a movilizarse el domingo 29N para lograr una victoria socialista que permita seguir gobernando con políticas útiles para trabajadores, empresarios y familias.