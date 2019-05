Isidro Sánchez, candidato socialista invidente en Santa Cruz de los Cáñamos: "No hace falta ver para gobernar"

Publicado 18/05/2019 11:31:48 CET

CIUDAD REAL, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Isidro Sánchez es el candidato socialista en Santa Cruz de los Cáñamos, un pequeño pueblo de Ciudad Real de poco más de 500 habitantes cuya población importante más cercana es Valdepeñas. Se da la circunstancia de que se trata el único candidato invidente que se presenta en estas municipales en Castilla-La Mancha, pero según su testimonio, "para gobernar un pueblo no hace falta ver, sino ideas, conocimientos y un buen equipo", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Para Isidro Sánchez "las limitaciones son barreras mentales", ya que "proponiendo soluciones siempre se pueden conseguir todas las metas propuestas". Tal y como se describe, es una persona de "proponerse metas y proponer los medios necesarios para conseguirlas", y "en absoluto" se considera un ejemplo de superación.

Ha recordado cómo jugaba en las calles de su pueblo hasta los seis años cuando un accidente domestico le dejó "sin resto visual". Ha admitido que le costó asumir lo que le había pasado, pero que el apoyo de su familia fue fundamental para asimilar su nueva situación. Un apoyo al que se suma el de su pareja, Laura, y de su perra guía, Cera. "Laura es un apoyo fundamental en lo personal y mi perra guía es la que me acompaña en los desplazamientos de mi día a día", ha añadido.

Proveniente de familia humilde y trabajadora, sus abuelos agricultores, su padre conductor de ambulancia y su madre ama de casa ha logrado finalizar sus estudios de psicología y acaba de finalizar un master en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje.

Tras sus estudios de psicología se ha dedicado a los colectivos más vulnerables, estuvo haciendo prácticas en una prisión, también y para "ver la otra cara de la moneda" trabajó con víctimas de violencia de género y en los últimos años ha estado trabajando con el colectivo de discapacidad intelectual en un colegio de educación especial y en una asociación de personas con discapacidad.

Ha dado el paso de presentarse como candidato a la Alcaldía, ante la preocupación de la situación en la que se encuentra su pueblo, "las zonas rurales están siendo muy desfavorecidas", además del problema de la despoblación. Ha contado como Santa Cruz de los Cáñamos en apenas una década ha pasado de 700 a algo más de 500 habitantes y es que con una población con una edad media de unos ochenta años, solo el año pasado murieron 18 y nacieron solo dos niños. "No queremos que desaparezca el pueblo".

Por ello considera fundamental fomentar el empleo, en especial entre los jóvenes "para que no emigren hacia otras zonas, se establezcan en el pueblo y a partir de ahí crecer". Además de mantener servicios mínimos como el consultorio y el colegio.

Para lograr esto, ha admitido contar con el apoyo de todas las medidas contra la despoblación propuestas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el autonómico Emiliano García-Page y sobre todo la Diputación de Ciudad Real.

Se siente apoyado y arropado por sus vecinos, independientemente de la ideología que procesan, en la decisión que ha tomado. No se ha atrevido a hacer un pronóstico sobre lo que pasará el próximo 26 de mayo pero ha afirmado que ganen o no, lo que tiene claro, junto a su equipo es que el propósito es "cooperar no competir" y aunque estén en la oposición el promoverán y harán cosas por el pueblo.