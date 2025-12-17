IU arremete contra el alcalde de Toledo "por buscar logos en las protestas legítimas de los vecinos del Casco"

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU-PODEMOS

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha sugerido al alcalde de Toledo que se preocupe más de lo que le reclaman los toledanos y toledanas en las calles antes que ver "fantasmas electoralistas en las manifestaciones públicas de las necesidades de la ciudadanía".

"Ante la sombra de dudas que ha querido crear el primer edil de la ciudad sobre el origen del movimiento vecinal que se ha generado estos días ante la saturación turística que sufre el Casco Histórico, Izquierda Unida tiene su propia identidad y hace gala de ella, no solo defiende la libertad de expresarse de los vecinos y vecinas afectadas sino que además comparte sus preocupaciones y por eso intentó mejorar con propuestas la ordenanza turística de la que tanto alardea el alcalde", ha defendido, según informa en nota de prensa el grupo.

"Que el alcalde deje de ver fantasmas y que deje de buscar logos en las protestas legítimas de los vecinos y vecinas del Casco. Cuando Izquierda Unida convoca un acto lo dice, lo informa a las autoridades y no nos avergonzamos de ello, salimos con nuestra bandera", ha advertido Fernández.

De igual modo, Fernández ha criticado que al alcalde "se le llena la boca de la palabra participación vecinal mientras, genera sombras para desacreditar el movimiento vecinal que ha decidido expresar públicamente el hartazgo que sufren a diario por la falta de medidas efectivas que realmente permitan la convivencia ciudadana y el turismo".

Para Txema Fernández las declaraciones de Carlos Velázquez acusando a los vecinos y vecinas del Casco de dejarse manipular "son una evidencia más de que cuando los toledanos y toledanas no secundan lo que él considera grandiosos logros que dejarán huella y luz en Toledo simplemente no tiene cabida en la política municipal".

"Flaco favor hace a la participación vecinal cuando, además de dejar a las asociaciones durante todos estos años de legislatura sin sus presupuestos participativos y sin capacidad para poder proponer las mejoras que consideran necesarias para sus barrios, intenta menoscabar su autonomía crítica cuando deciden expresar en las calles sus reclamaciones", ha concluido.