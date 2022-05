IU critica el 'Autobús del amor' en Carranque: "Esto no es el Oeste, las mujeres no son ganado ni Carranque California"

TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La responsable regional de Mujer de Izquierda Unida, Isabel Álvarez, ha cargado contra la iniciativa llamada 'Autobús del amor' prevista en la localidad toledana de Carranque, una actividad que al ser programada demuestra, a su juicio, que "las medidas desarrolladas por las instituciones son insuficientes, no están funcionando, no están llegando, y no tiene incidencia en una sociedad".

Según ha opinado la dirigente de izquierdas, "se han disparado en un 70% las denuncias contra menores de edad por violencia machista", una realidad que "demuestra que las iniciativas quedan en pura cosmética", ha informado IU en nota de prensa.

Se trata, según argumenta Álvarez, de "otra entrega de la caravana que pasó por allí en mayo de 2019". Izquierda Unida Castilla-La Mancha, ante la celebración de este encuentro, vuelve a denunciarlo. "No estamos en el Oeste, que Carranque no es California, y que no pertenece a una zona despoblada".

Las mujeres, advierte la responsable de Mujer de la formación, "no son una mercancía que a modo de ganado se sube a un autobús para descargar en el cercado con cena de sangría y caldereta como bonus", lamenta.