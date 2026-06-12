IU critica la gestión de la EMV de Toledo y afirma que actua pensando en "empresas que especularán con la vivienda"

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU TOLEDO

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha criticado la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) tras conocer la licitación de la redacción del proyecto de las 13 viviendas de la Avenida de Santa Bárbara que saldrán a la venta a precio tasado.

Según Fernández, la política de vivienda municipal debe facilitar el derecho de acceso a la vivienda, y no actuar mediante y "soluciones pensadas para unos pocos o para empresas que especularán con la vivienda", según ha trasladado IU por nota de prensa. En este sentido, ha recordado que esta es una decisión "exclusiva del Gobierno local y de la gerencia de la EMV, que han preferido dejar de ser una solución al problema de la vivienda, para pasar a ser parte del entramado inmobiliario de la ciudad".

Para el portavoz municipal de IU, con esta promoción de Santa Bárbara, la EMV se ha revelado "como un promotor privado más que no genera ninguna facilidad de acceso a este derecho constitucional".

Y es que, a juicio de Txema Fernández, la rehabilitación del solar de la Avenida de Santa Bárbara para hacer 13 viviendas "no va a servir de nada a una inmensa mayoría de vecinos y vecinas que no podrán pagar en absoluto el precio con el que probablemente salgan al mercado".

El concejal de IU ha rechazado la decisión de aplicar a las viviendas un precio tasado matizando que en la legislación regional y tratándose de Toledo se traduce en un precio máximo de 2.311 euros el metro cuadrado, "el doble de valor de un salario medio en la ciudad de una persona joven. Así se hace imposible hacer pensar que Toledo esté pensada para quien quiere un proyecto de vida con vivienda".

Y ha advertido que la inversión pública en esta promoción procede de los 2,3 millones que el Gobierno municipal y la gerencia de la EMV ha decidido obtener a través de un préstamo bancario que habrá que devolver.

Txema Fernández ha señalado que, con esta decisión del Gobierno local y de la gerencia de la EMV de poner a la venta las viviendas a precio tasado, una vivienda de 71 metros cuadrados -con dos habitaciones, una de ella de 7 metros cuadrados y una cocina de otros 7 metros cuadrados-, puede tener un valor de 164.000 euros, a lo que hay que añadir el garaje y el trastero, "lo que haría que fuera una vivienda con precio de mercado, aunque construida con ayuda pública".

"Podemos estar hablando de un espacio al que no van a poder acceder nada más que unos pocos que puedan pagar 180.000 euros", ha lamentado el concejal de IU.

Por último, el portavoz de IU ha afirmado que las viviendas de esta promoción se sitúan al límite de la normativa regional en materia de calidad y diseño para las viviendas de protección pública que, por ejemplo, fijan en un mínimo de 40 metros cuadrados las viviendas de una habitación o en 7 metros cuadrados las cocinas de las viviendas de hasta dos dormitorios, señalando que las viviendas más pequeñas de la promoción contará con 42 metros.