IU cuestiona que sea una empresa cercana a una persona de confianza de Velázquez quien gestione las escuelas infantiles

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESs) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha cuestionado, por considerarlo "poco ético", que el equipo de Gobierno haya adjudicado el servicio a una empresa directamente vinculada con el círculo cercano de una de las personas de confianza del alcalde.

Según Fernández, dicha empresa tiene además como objeto social principal la enseñanza de idiomas y "carece de cualquier relación con la gestión de este tipo de centros infantiles donde, hay que remarcar, acuden niños de 0 a 3 años".

"El PP está agotando todos sus adjetivos para criticar a otros partidos por concesiones a personas afines a las siglas políticas y ahora en Toledo no parecen dudar en otorgar este contrato bajo las mismas premisas", denuncia el edil, que en nota de prensa ha urgido al equipo de Gobierno a recuperar la gestión municipal de las Escuelas Infantiles.

Fernández realiza esta petición después de que esta semana la Junta de Gobierno Local adjudicase la gestión de las Escuelas Infantiles Municipales a la empresa 'KLC Idiomas y Formación Sociedad Limitada', cuestión que le lleva a estar preocupado por la calidad del servicio a las familias de los y las menores y las condiciones laborales de la plantilla de trabajadoras y trabajadores.

El edil de IU vuelve a recalcar que el Ayuntamiento está ante una oportunidad única de recuperar este servicio bajo gestión municipal con una encomienda a la EMV que ahorre costes a las arcas municipales y mejore tanto las condiciones de la plantilla como las de las familias que hacen uso de estos centros.

"Estamos pagando y vamos a pagar el 100% del coste de este servicio municipal, por lo tanto, lo razonable y económicamente beneficioso para la economía municipal, sería que la gestión de las Escuelas Infantiles fuese 100% pública ya que solo así se garantizan las condiciones laborales", defiende el concejal de IU, que insiste en que se ha perdido una oportunidad de recuperar el servicio con esta nueva adjudicación.

"Preferimos seguir pagando el beneficio de una empresa privada. Si eliminamos el IVA y el beneficio industrial, las familias podrían pagar un 10% menos", sentencia.

No obstante, y ante la adjudicación anunciada, Fernández no debe quedar ni un solo resquicio que ponga en duda la subrogación de todo personal que viene ejerciendo su labor en estos tres centros municipales y exige garantías de cumplimiento de las condiciones laborales y salariales según establece el convenio en función de las demandas que vienen manifestando estas trabajadoras.

"Las familias que dejan a sus hijos e hijas en estos centros merecen tener la certeza de que las y los trabajadores que les van a atender y educar reúnen todas las garantías tanto profesionales como laborales que aseguren la mejor de las prestaciones de este servicio", señala Fernández, matizando que del bienestar de la plantilla también depende el de los y las menores.

El portavoz municipal de Izquierda Unida ha manifestado además su inquietud por el modo en que se ha llevado a cabo esta adjudicación, ya que un procedimiento negociado sin publicidad y con tramitación urgente no ofrece, a su juicio, la transparencia necesaria para un servicio tan sensible como el de las Escuelas Infantiles.

"Aunque quieran hacer ver que se trata de una adjudicación transitoria por tres meses está abierta a una prórroga y se ha adjudicado solo mediante invitaciones que ha decidido el equipo de Gobierno", lamenta.