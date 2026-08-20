KLC Idiomas y Formación gestionará las escuelas infantiles de Toledo por tres meses por más de 896.000 euros

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TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha finalizado el expediente para la gestión de las Escuelas Infantiles Municipales, con lo que se garantiza el funcionamiento del servicio con normalidad en el mes de septiembre, tal como estaba previsto.

La Junta de Gobierno Local, en una sesión extraordinaria y urgente y tras la celebración de la Junta de Contratación, ha aprobado la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad y con tramitación urgente para la gestión de las Escuelas Infantiles Municipales.

Según informa el Consistorio, el contrato adjudicado a la empresa toledana KLC Idiomas y Formación Sociedad Limitada, cuenta con un valor estimado de 896.108,55 euros y una duración inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga.

El portavoz del Gobierno Municipal, Juan José Alcalde, ha defendido que con este nuevo contrato se garantiza "que las trabajadoras cobren lo que estaban pidiendo, ese incremento salarial según convenio, que hasta este momento no lo estaban cobrando".

Según el portavoz, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ya se ha puesto en contacto con la coordinadora de las Escuelas Infantiles para informarles de la situación y transmitirles un mensaje de tranquilidad. El Ayuntamiento también se dirigirá formalmente a las familias.

Juanjo Alcalde ha recordado, además, que, tras el recurso presentado por la empresa que actualmente prestaba el servicio, el Ayuntamiento invitó a tres de las cuatro empresas que se presentaron al proceso de adjudicación a que optaran a este procedimiento negociado sin publicidad. Finalmente se presentaron dos, y el contrato se ha adjudicado a esta empresa toledana.

"Nuestra prioridad siempre ha sido dar seguridad y tranquilidad a las familias y a las trabajadoras y garantizar la continuidad del servicio para este nuevo curso académico en las Escuelas Infantiles Municipales", ha concluido.