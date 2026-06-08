IU niega que se haya cerrado una coalición de izquierdas para 2027 en Talavera aunque se abre al "diálogo"

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TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha afirmado este lunes que "ni hay coalición de izquierdas cerrada ni se ha producido un proceso de diálogo" para la construcción de "un espacio de unidad" de cara a las elecciones de 2027 en Talavera de la Reina.

Así ha reaccionado la formación tras los anuncios ante los medios de comunicación de "una pretendida unidad de las fuerzas de izquierdas por parte de uno de los fundadores del colectivo Despertemos, Fidel Cordero".

"Desde Izquierda Unida rechazamos frontalmente que se dé por cerrada o decidida una hipotética coalición de toda la izquierda para 2027. Quienes así lo plantean están confundiendo deseos con realidades", matizan. Al respecto, aclaran que "las coaliciones no se decretan en los medios de comunicación ni mediante declaraciones unilaterales; las coaliciones se construyen a través del diálogo, la negociación y el respeto mutuo entre organizaciones políticas".

En este sentido, recuerdan a Cordero que fue Izquierda Unida una de las organizaciones que impulsó la candidatura de Unidas por Talavera y apostó por él para encabezar aquel proyecto político, por lo que "resulta cuando menos sorprendente que algunos pretendan dar lecciones o establecer escenarios futuros sin contar con quienes han sido protagonistas fundamentales de la construcción de esos espacios de unidad", reprochan.

A la secretaria general del PSOE de Talavera de la Reina y presidenta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Tita García Élez, Izquierda Unida Talavera le ha recordado que "el PSOE no gobierna en España por sí solo". "Lo hace gracias al apoyo de las fuerzas que integran Sumar, entre ellas Izquierda Unida, una organización con una trayectoria política y una implantación social que merecen respeto y reconocimiento".

La Asamblea Local de Izquierda Unida hace un llamamiento tanto a Equo como a Podemos Talavera para abrir un proceso de diálogo "serio, honesto y basado en la igualdad entre todas las partes", porque, subrayan, "compartimos numerosos objetivos y una visión progresista de la ciudad, pero nadie debe pretender imponer marcos políticos o acuerdos que aún no han sido debatidos".

Sin embargo, y aunque defienden la confluencia como parte "de la identidad histórica de Izquierda Unida" que siempre ha defendido "la unidad de las fuerzas transformadoras frente a las políticas conservadoras", IU en Talavera tiene claro que "la unidad sólo tiene sentido cuando se construye sobre principios, programas y compromisos firmes". "La unidad por la unidad, sin contenido político y sin respeto a las organizaciones que la conforman, no conduce a ninguna parte", aseveran.

PRINCIPIOS INNEGOCIABLES

Por ello, aclaran, Izquierda Unida Talavera está dispuesta a hablar con todo el mundo, pero no está dispuesta a renunciar a sus principios. "Somos una organización feminista, republicana, ecologista y comprometida con la defensa de la clase trabajadora. Defendemos unos servicios públicos fuertes y universales, la justicia social y la democracia participativa. Estos principios no son negociables y forman parte de la esencia de nuestro proyecto político", sentencian.

Por otra parte, destacan el papel protagonista de los afiliados y afiliadas señalando que cualquier decisión estratégica es adoptada democráticamente por la militancia. Por ello, enfatizan, "nadie hablará en nombre de nuestra organización ni tomará decisiones por nosotros. Serán nuestros afiliados y afiliadas quienes determinen el camino a seguir cuando llegue el momento".

Por último, desde IU Talavera recriminan la exhibición pública de algunos colectivos para "repartir puestos o diseñar futuras coaliciones", mientras la ciudad sigue sufriendo los efectos de una legislatura decepcionante. "El deterioro de la limpieza urbana, los problemas de seguridad y el debilitamiento de los servicios públicos son una evidencia que cada día perciben los vecinos y vecinas de Talavera", señalan para añadir que desde Izquierda Unida "seguiremos trabajando para construir una alternativa sólida, coherente y útil para la mayoría social".

"Tendemos la mano al diálogo, pero exigimos respeto. Apostamos por la unidad, pero no aceptaremos imposiciones. Y, sobre todo, seguiremos defendiendo los intereses de Talavera y de su ciudadanía por encima de cualquier cálculo partidista", sentencian desde IU Talavera.