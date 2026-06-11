IU y Podemos reiteran su apuesta por una aprobación del Estatuto de Autonomía de C-LM con una enmienda electoral

Los líderes de Podemos e IU en Castilla-La Mancha. - PODEMOS E IU

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La formaciones Podemos e Izquierda Unida de Castilla-La Mancha han reiterado su apuesta por una aprobación inmediata del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que prescinda del apoyo del Partido Popular e incluyendo "las enmiendas propuestas desde la izquierda".

Ambos partidos han reivindicado el acuerdo que hicieron público el pasado 20 de mayo para impulsar la aprobación del Estatuto, apuntando que es el mecanismo para acabar "con la hipoteca antidemocrática del PP, al crear una horquilla de entre 55 y 75 escaños en línea con la propuesta de la UCLM evitando que gobierne la ultraderecha estando en minoría", según han informado en un comunicado conjunto.

Según han argumentado las dos formaciones, "lo que está haciendo el PSOE es su clásico globo sonda", afirmando que "implica la amenaza de retirar el Estatuto para ver cómo reacciona la ciudadanía". Por ello, consideran que "ante eso tenemos que decir alto y claro unánimemente que retirarlo perpetuaría el recorte antidemocrático de Cospedal y pondría una alfombra roja a la ultraderecha".

De esta forma, tanto Izquierda Unida como Podemos "confían en que el PSOE acepte su mano tendida para aprobar el Estatuto aumentando democracia y derechos" recordando que "la propuesta conjunta que presentamos no sólo se limita a la reforma electoral, sino que lleva una batería de mejoras indiscutibles en vivienda, derecho al aborto y derechos LGTBIQA+".

Superando, según ambas formaciones "los olvidos deliberados que el acuerdo con el PP traían en el Estatuto, mejorando y ampliando de verdad la democracia de Castilla-La Mancha y los derechos de su gente".