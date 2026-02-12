IU Toledo acusa al Gobierno municipal de "desprecio institucional" al 8 de marzo

Archivo - Manifestación del 8M en Toledo. - MARIANO CEBRIÁN - Archivo

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La representante de Izquierda Unida en el Consejo Local de la Mujer de Toledo, Elisa Fernández, ha criticado la actitud del Gobierno municipal que ha calificado como "desprecio institucional" al 8 de marzo.

Así lo ha afirmado tras la decisión de eliminar la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por segundo año consecutivo.

"Minimizarlo e invisibilizarnos en las calles no solo es injusto: es un intento de desactivar la memoria y la lucha colectiva que ha hecho avanzar los derechos de todas. Toledo merece políticas de igualdad construidas con las mujeres, no impuestas sin contar con ellas", ha apuntado Fernández, según ha trasladado IU en nota de prensa.

La representante de IU ha apuntado a la actitud de la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, afirmando que "entiende la participación como un mero trámite sin capacidad real de incidencia", al haber respondido que el Consejo es un órgano "consultivo, no decisorio".

Además, ha criticado los motivos esgrimidos por la edil para no convocar la marcha, afirmando que "luego son cuatro sujetando la pancarta".

"Es absolutamente vergonzoso", sostiene Fernández que apunta que una de las miembros más veteranas del Consejo la tuvo que le recordar "que durante años fueron precisamente cuatro mujeres las que salieron a la calle por iniciativa propia, soportando insultos y ataques, defendiendo derechos que hoy corren peligro".

Para Fernández, se intenta borrar "el trabajo valiente, constante y profundamente comprometido que tantas mujeres han sostenido durante años con esfuerzo, convicción y dignidad". Porque, subraya, gracias a esas 'cuatro' mujeres, y a muchas otras que se fueron sumando, "hoy el 8 de marzo es lo que es".