IU Toledo denuncia la organización y promoción de la I Maratón de Toledo sin homologación de la Federación de Atletismo

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha criticado la gestión y desarrollo de la I Maratón de Toledo anunciada por el concejal de Deportes, Rubén Lozano, advirtiendo que no cuenta con homologación por parte de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha.

"De qué va a servir cerrar Toledo un día y poner a disposición de esta carrera 'privada' multitud de servicios municipales de forma extraordinaria como autobuses gratis, los servicios de limpieza o la Policía Local que además están demandado condiciones de trabajo dignas, si luego no va a ser útil a los atletas que quieren hacer marcas", ha cuestionado el concejal de Izquierda Unida, según ha trasladado la formación en una nota de prensa.

El edil ha criticado además el formato de organización, asegurando que se "ha dejado en manos de una empresa privada una supuesta actividad municipal, un proceder, el de vender la ciudad a las empresas, que se ha convertido en un sello de identidad de este equipo de Gobierno local".

El concejal de IU ha argumentado que el motivo esgrimido por el responsable municipal de deportes es no poder afrontar un gasto de 2.200 euros para homologar la Maratón, planteando que el acto de presentación de esta cita deportiva en diciembre de 2025 tuvo un coste de 9.000 euros.

También ha cuestionado cual será el destino de los 160.000 euros previstos en recaudación en concepto de inscripciones.