IU Toledo quiere recuperar servicios públicos para que el Ayuntamiento haga una política social garantizada

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha apostado por la recuperación de los servicios públicos para que el Consistorio capitalino pueda llevar a cabo una política social garantizada para la ciudadanía, destinando a tal fin los beneficios que que en la actualidad obtienen las empresas que prestan actualmente estos servicios.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, quien ha puesto como ejemplo la gestión de la limpieza diaria y de recogida de basura de la localidad madrileña de Alcorcón donde IU ha recuperado ese servicio para el Ayuntamiento.

"Está siendo rentable económicamente y está haciendo que los vecinos paguen menos, teniendo mejores servicios y con mejores condiciones laborales de la plantilla, y se está haciendo desde una empresa municipal pública cien por cien", ha sostenido.

Lo mismo que ocurre con la concesión del contrato de transportes que se renovará el próximo año, por lo que el edil de IU ha recomendado al alcalde, Carlos Velázquez, que ya que ha pagado 50.000 euros a la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid para ayudar en la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas administrativas del futuro contrato de Toledo, haga lo mismo que la ciudad vecina y recupere el servicio.

"Los trabajadores de la EMT tienen unas condiciones laborales óptimas pactadas directamente con su patronal, que es el Ayuntamiento. El Ayuntamiento invierte en un servicio que es público y se adecua a las necesidades públicas del servicio pero aquí estamos dependiendo de cuánto nos cobra la empresa adjudicataria por el kilómetro para ver si llegamos a barrios que hoy están olvidados, como el Beato", ha dicho.

LOS BENEFICIOS DE LAS CONCESIONARIAS, PARA LA CIUDADANÍA

Con todo, Fernández ha afirmado que las empresas que prestan estos servicios al Ayuntamiento actualmente lo hacen por importe de 52 millones de euros al año y que tienen un beneficio aproximado del seis por ciento.

Se trata, ha afirmado, de 4,5 millones de euros que "jamás" van a repercutir en la ciudadanía, a lo que ha añadido otros cuatro millones de euros que el Consistorio gasta en contratos menores, "muchos de ellos adjudicados de forma rápida, urgente, y otros que bordean el límite de lo que es un contrato menor".

"Si todo esto se gestionara de forma pública, contaríamos con fondos suficientes para una política social garantizada que ponga en el centro a las personas", ha afirmado Fernández, quien ha concretado que con esos fondos IU intentaría fomentar que los empleos en la ciudad no dependieran exclusivamente de un sector servicios "que los precariza".

A ello ha añadido que iniciaría un proceso de largo recorrido en el cambio de modelo productivo "para utilizar de forma eficiente" el polígono industrial del que ha asegurad que tres millones de metros cuadrados que "están infrautilizados", por lo que con ese cambio de modelo productivo se "beneficiara a unas condiciones económicas y sociales que fueran mucho más estables".

También ha dicho que se garantizarían medidas contra el cambio climático que deberían "ser una prioridad" y que "no existen". "Incluso en las obras en las que nos hemos gastado tres millones de euros, como en el Parque de la Vega, se les ha olvidado poner en marcha las fuentes de agua potable".

Del mismo modo, ha puesto como ejemplo que "no habría habido ningún problema" en haber abierto la piscina del Casco Histórico durante todo el verano o para iniciar un proceso para poner a disposición de la ciudadanía solares, casas o viviendas.

Es más, ha concretado Fernández, se podrían comprar las 51 viviendas de la Sareb que hoy están libres en la ciudad para ponerlas a disposición de los jóvenes o de colectivos vulnerables. "No hubiésemos tenido problemas económicos, hubiésemos tenido fondos", ha abundado.

Es en este punto en el que ha aprovechado para criticar la política de vivienda del equipo de Gobierno para cargar contra las 13 viviendas que quiere construir en el barrio de Santa Bárbara de precio tasado, teniendo en cuenta que en Castilla-La Mancha éste tiene un coste de 2.311 euros el metro cuadrado "¿A cuánto sale cada vivienda? ¿Va a ser también vivienda de precio tasado las que hagan en el antiguo edificio de RNE? Si son así no van a ser asequibles para casi nadie".

"Hacer un cambio de modelo social exige mucho más que una fotografía efímera y rápida, exige una política con luces largas puestas, eso es lo que haríamos, invertir en eso", ha manifestado el portavoz de IU.

ESPERA QUE VELÁZQUEZ NO REPITA

Con todo, el Grupo Municipal de IU espera que Velázquez no siga siendo alcalde la próxima legislatura, "y mucho menos con un partido que ha puesto la prioridad nacional por encima de otras prioridades que son las ciudadanas". "Si no pones a los compatriotas en el centro, terminamos por poner banderas en vez de pensar en sus necesidades", ha señalado.

Por ello ha afirmado que la próxima Alcaldía de Toledo debe ser social y que "verdaderamente ponga la vida en el centro", ha aseverado el portavoz de la federación de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital regional, quien ha asegurado que quien lleva a cabo políticas de este tipo es IU.

Respecto al pacto del Gobierno entre PP y Vox, ha rebatido las palabras del alcalde en las que lo defendía pese a "fricciones", para lamentar que ese acuerdo no se haya visto porque "no lo han hecho público nunca". "Me da la sensación de que no ha sido un pacto sino un acuerdo de gobierno que reunión a reunión han ido renovando sin más pacto que el de que no gobierne la izquierda", ha concluido.