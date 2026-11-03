IU Toledo señala que 7 de los 9 eventos de 'Toledo en Concierto' han sido suspendidos y reclama explicaciones a Festejos

Archivo - El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández. - IU - Archivo

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández ha señalado este martes que siete de los nueve eventos programados en el Palacio de Congresos en el ciclo 'Toledo en Concierto' ha sido cancelados tras iniciarse la venta de entradas.

El edil ha recordado que el ciclo, presentado como un evento de peso en la programación cultural toledana con nueve conciertos de figurar reconocidas del panorama musical español, fue avalado por la Concejalía de Festejos y Juventud a pesar de ser de promoción privada, según ha trasladado IU por nota de prensa.

Fernández ha reclamado al edil de Festejos, José Vicente García-Toledano que "no se esconda", y le ha acusado de actuar como "agente de marketing y publicidad de eventos privados en la ciudad", que parece utilizar "para poder ensanchar su actividad", por lo que le exige "un mínimo de escrúpulo institucional".

El portavoz municipal de Izquierda Unida ha reclamado la convocatoria de la Comisión Municipal de Festejos y Juventud para que el responsable de la misma dé explicaciones dado el apoyo explícito institucional al programa.

"El concejal de Festejos tiene que asumir una responsabilidad a la que hoy no quiere responder, sin querer entender que el logo municipal nos representa a toda la Corporación, que no es de su propiedad, y que debería haberlo debatido en la Comisión Municipal para su acuerdo", ha declarado Fernández.