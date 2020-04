IU ve indispensable garantizar renta y vivienda contra la crisis y lamenta que Junta no acepte sus propuestas

Crespo carga contra la oposición de PP y Cs: "Si las propuestas de la derecha son las de cuando gobiernan, que se estén calladitos"

TOLEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, ha considerado indispensable que los poderes públicos, especialmente la Administración regional, sea capaz de garantizar unos ingresos mínimos a la población más vulnerable así como soluciones habitacionales para todo aquel que no disponga de las mismas debido a la crisis económica sobrevenida por la pandemia mundial de coronavirus.

En declaraciones a Europa Press, Crespo ha puesto en valor la "gran labor" que están haciendo a lo largo de toda la Comunidad Autónoma los gobiernos municipales gracias al trabajo de alcaldes y concejales, quienes están poniendo medidas "por encima de lo que se les pueda exigir", y están sirviendo como "colchones sociales" de primera contención en sus localidades.

Así, celebra que en los municipios sean las autoridades locales las que se encargan "desde llevar medicina o comida a los más mayores a articular mecanismos de solidaridad popular para confección de mascarillas o batas", lo que entiende como "una labor admirable".

Con respecto a la labor del Gobierno autonómico, ha considerado que están teniendo aciertos, pero también "algunos desaciertos".

En este sentido, opina que el reparto de material sanitario sobre todo en primeros días de crisis sanitaria ha sido insuficiente a pesar de que las informaciones oficiales decían lo contrario.

También ha apuntado que se ha echado en falta trabajo a la hora de garantizar la protección en el entorno laboral de los trabajadores.

"Entendemos la complejidad del asunto, que es una situación nueva y que no había protocolos de actuación, pero no dar una información veraz genera bastante intranquilidad, no se puede justificar de ninguna manera", ha apuntado Juan Ramón Crespo.

"HABRÁ QUE ANALIZAR CON TRANQUILIDAD LO QUE PASA EN LAS RESIDENCIAS"

Otro asunto que ha querido criticar es el actual modelo de gestión de residencias de mayores, algo que "habrá que analizar con tranquilidad" cuando pase todo, ya que "ha habido bastante descontrol" en estas instalaciones durante esta crisis.

Ha lamentado también que no se hayan revertido a tiempo los "recortes" del Partido Popular tras su única legislatura al frente del Gobierno autonómico.

Ahora Izquierda Unida ha elaborado un trabajo "intenso" para recabar información de la situación de estas residencias de mayores, razón por la que conocen la realidad de todas ellas.

Lo que se ha hecho a partir de ahí ha sido poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno de los resultados de este informe, al tiempo que se ha elevado notificación a través de diputados de Unidas Podemos a la Vicepresidencia de Asuntos Sociales.

Tras agradecer esa interlocución al Gobierno estatal, ha lamentado que no se les haya escuchado desde el Gobierno autonómico, asegurando incluso que ya habían pedido una reunión con la Consejería de Bienestar Social para abordar esta problemática pero aún no han recibido respuesta.

Toda vez que considera "inconcebible" pausar las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad, ha recordado que ha solicitado al Ejecutivo autonómico poner en marcha una renta mínima garantizada con un Fondo Regional de ayuda de emergencia social con poca burocracia al margen de las políticas nacionales.

Estas propuestas, ya elevadas públicamente, no han sido todavía escuchadas por la Junta, tal y como reclama Crespo.

ALERTA DEL "PACTO DE DERECHAS" Y RECLAMA ACCIÓN PÚBLICA

Con todo, se ha mostrado disconforme por la propuesta de pacto enunciada por el Gobierno autonómico con PP y Cs, dejando fuera a Izquierda Unida. "Se nos ha dicho que no se nos espera en esa mesa. No podemos ni siquiera trasladar las quejas que conocemos, quejas que no son momento de sacar a la luz ahora, pero que nos hubiera gustado".

Como propuestas para recuperarse ante la crisis, Crespo ha apostado además de la puesta en marcha de la renta básica, cobertura de vivienda a quien se quede sin ella a través de la bolsa pública, todo con el objetivo de "no dejar a nadie atrás" en el camino de la recuperación.

A nivel de inversiones, espera que vayan a "potenciar todo lo público", algo que "no solo no es un gasto inútil, sino todo lo contrario". "La crisis se está combatiendo con carácter comunitario, eso es lo que tenemos que potenciar". Investigación, servicios sociales o sanidad son las ramas que habría que fortalecer desde el sector público.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN DE PP Y CS

Con todo, el líder de la formación de izquierdas ha cargado contra la labor de oposición que a su juicio están ejerciendo tanto el Partido Popular como Ciudadanos en la Comunidad Autónoma.

Así, ha contrapuesto que Izquierda Unida "eleva propuestas" de todo tipo y siempre "en positivo", mientras que 'populares' y naranjas "solo aparecen por sus críticas", algo que "es fácil hacer", pero en lo que su organización no quiere entrar "por responsabilidad y lealtad".

"No estamos viendo las propuestas por parte del PP ni de Cs, solo lo que ellos hubieran hecho una vez pasado el toro", ha considerado, apuntado que toda vez que la derecha "no tiene propuestas sociales", el pacto a tres con el PSOE "preocupa".

En particular, ha cargado contra el PP, ya que le considera "el principal artífice" de la falta de servicios públicos por "despedir a miles de médicos".

"Si su propuesta para salir de la crisis es la misma que cuando gobernaba Cospedal, mejor que se estén calladitos", ha afirmado.

Pero también ha tenido palabras contra la función del PSOE en la región, criticando que haya "videos propagandísticos" dando las gracias y poniendo el valor el esfuerzo de la sociedad como si fueran "medidas del Gobierno".

"Nos parece que no es el momento, estamos siendo suaves en la crítica, que la haremos en su día, pero no es el momento de que el PSOE aproveche para apuntarse un tanto para los socialistas cuando el esfuerzo es de los trabajadores públicos", ha zanjado.