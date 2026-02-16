La IV Escuela Regional de Ventas se desarrollará de abril a julio en Ciudad Real, Albacete y Cuenca

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Fundación Globalcaja HXXII han presentado este lunes en rueda de prensa dos programas formativos para 2026 fruto de la colaboración entre ambas: la IV Escuela Regional de Ventas y Financial Start Up English.

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla; y el presidente de la fundación, Rafael Torres Ugena, han dado a conocer el contenido de unas iniciativas que tienen como objetivo común promover un mejor futuro para infancia y juventud, ha informado Globalcaja en nota de prensa.

El presidente de la fundación ha puesto en valor y agradecido la colaboración de la Consejería en ambos programas con los que refuerzan su compromiso con la formación de calidad, la internacionalización y la igualdad de oportunidades, apostando por actuaciones que "preparan a la juventud para afrontar con confianza los retos académicos, amplían sus habilidades y les ayudan en su incorporación al mercado laboral".

Por su parte, la viceconsejera ha indicado que el Gobierno regional va a destinar en 2026 un total de 2,9 millones de euros al desarrollo de 42 acciones formativas de Garantía Juvenil en 27 centros públicos y por este motivo se ha incrementado en un 63 por ciento con respecto al año anterior.

Además, ha añadido que entre 2021 y 2027 se están desarrollando 109 acciones formativas que han supuesto la contratación de 253 docentes y una inversión de más de 5,5 millones de euros.

IV ESCUELA REGIONAL DE VENTAS

La IV Escuela Regional de Ventas (ERV) es una iniciativa formativa gratuita de alto impacto diseñada para impulsar la empleabilidad de los jóvenes de Castilla-La Mancha inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil y fortalecer la competitividad de las empresas de la región.

Este programa responde a las necesidades del mercado laboral actual integrando tendencias avanzadas en ventas, digitalización, inteligencia artificial e idiomas, además de prácticas en empresas.

Una de las principales innovaciones en esta edición es que los y las participantes recibirán una beca del 70% del IPREM (420 euros) durante la fase de formación y la de prácticas. La fundación busca así ayudar a quienes están interesados en un mejor futuro profesional.

La IV Escuela Regional de Ventas se desarrollará de abril a julio de 2026 en Ciudad Real, Albacete y Cuenca, ofreciendo formación gratuita, presencial y online, así como la posibilidad de aplicar lo aprendido durante prácticas en empresas de la región.

Al término, obtendrán una titulación oficial propia de ESIC Business Marketing School, escuela líder en marketing del país, además de una acreditación Linguaskill de la Universidad de Cambridge por su conocimiento de la lengua inglesa.

El programa se desarrollará en durante 502 horas en total, de las cuales 162 son de formación académica (presencial y online), 40 de formación en Inglés y 300 horas de formación práctica en empresas.

Para la formación, la fundación cuenta nuevamente con ESIC Business Marketing School por su experimentado cuerpo docente, metodología y visión integral. La 4ª ERV incluye contenidos actualizados esenciales como inteligencia artificial aplicada a las ventas, comercio digital, análisis de datos con Power BI, marketing digital avanzado, blockchain, sostenibilidad y competencias comerciales globales.

Además, los y las jóvenes participantes, un máximo de 45, no solo van a adquirir conocimientos técnicos y digitales orientados al empleo de calidad, sino que además tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido durante las prácticas tutorizadas en empresas del territorio, promoviendo una transición efectiva hacia el empleo.

Para ello se utiliza una metodología práctica y dinámica, basada en simulaciones reales, aula virtual Canvas y aprendizaje por proyectos, para formar profesionales digitales preparados para las nuevas demandas del mercado. El alumnado contará durante todo el programa con el apoyo continuo del profesorado y tutores especializados.

Para las empresas acogedoras de alumnado, el programa es una oportunidad estratégica: pueden contar con talento joven sin coste ni vínculo laboral, formar potenciales profesionales en su propio entorno competitivo y mejorar su productividad con nuevos perfiles formados en las tendencias más actuales del mercado.

Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcada en el Programa FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha. Financial Start Up English Financial Start Up English, nuevamente actualizado en su décima edición, es un programa educativo estival de ámbito internacional dirigido a jóvenes de 12 a 17 años.

La inmersión lingüística en Irlanda combina el aprendizaje o mejora del idioma con formación en habilidades emprendedoras y digitales, formación financiera adaptada a su perfil y experiencias culturales y de ocio para que disfruten durante el verano. El programa se desarrollará en las localidades irlandesas de Waterford y Dungarvan, con estancias de tres semanas en las que los participantes convivirán con familias nativas cuidadosamente seleccionadas y asistirán a clases impartidas por profesorado nativo titulado.

La propuesta incluye 20 sesiones semanales de inglés, talleres prácticos, actividades deportivas y culturales, excursiones de día completo y el desarrollo de proyectos colaborativos, todo ello en un entorno muy lúdico para que se diviertan en vacaciones.

FINANCIAL START UP ENGLISH

Financial Start Up English se diferencia de otros programas por su enfoque integral, que va más allá del aprendizaje del idioma e incorpora competencias clave para el futuro de los y las participantes, como el trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico y una introducción práctica a la formación financiera, todo ello a través de metodologías activas y participativas.

La iniciativa cuenta con Hatton Events y H4 Languages & Fun como partners, desde la primera edición y dada su enorme experiencia, para la organización logística y pedagógica. Además, colaboran empresas del calado de El programa incluye además cobertura sanitaria integral gracias a ASISA, que aporta la mejor cobertura sanitaria; LENOVO, que brinda apoyo técnico y las tablets con las que se premia a los miembros del equipo que mejor hayan trabajado, y Campofrío, cuyos productos son clave en la celebración del Día de España en Irlanda.

Uno de los pilares del programa es su accesibilidad económica. El coste total de la experiencia está valorado en 3.580 euros, pero gracias a la beca de 800 euros que la fundación aporta por participante las familias abonan 2.780 euros.

Globalcaja, siempre comprometida con el bienestar de las familias y buscando que el coste del viaje no les suponga un problema, ofrece condiciones especiales de financiación, permitiendo fraccionar el pago sin intereses.

Con esta nueva edición, la Fundación Globalcaja HXXII refuerza su apuesta por la educación más completa para infancia y juventud, con un programa que les prepara para mejorar su nivel de inglés y para afrontar con confianza los retos académicos y profesionales del futuro. Las plazas de ambos programas son limitadas y la información completa sobre inscripciones está disponible en la web de la Fundación, donde también se realizan las inscripciones: http://fundacionglobalcajahxxii.com/