Iván Ibáñez, Mar Villapalos, Olga García y Francisco Medina protagonizarán la II edición del Mes de Artistas toledanos

Archivo - Vista panorámica de la ciudad de Toledo. - PSOE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha dado a conocer la resolución de la comisión técnica encargada de valorar las propuestas presentadas a la segunda edición de la convocatoria del 'Mes de los Artistas Toledanos' 2026, una iniciativa que volverá a convertir el Centro Cultural San Marcos en escaparate del talento artístico vinculado a la ciudad.

Tras el proceso de estudio y evaluación de las candidaturas, la comisión ha seleccionado a los artistas que protagonizarán esta nueva edición: Iván Ibáñez González, Mar Villapalos Gaspar, Olga García López y Francisco Medina Rodríguez (1924-2020), a título póstumo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La elección se ha realizado atendiendo a criterios de calidad artística, trayectoria profesional y vinculación con la ciudad de Toledo, con el objetivo de ofrecer una propuesta representativa de la riqueza creativa local y de acercar a la ciudadanía distintas disciplinas y sensibilidades artísticas.

La muestra se celebrará durante el mes de julio de 2026 en el Centro Cultural San Marcos, donde vecinos y visitantes podrán conocer una selección del trabajo de estos creadores en un espacio de referencia para la actividad cultural de la ciudad.

Ana Pérez ha destacado que esta iniciativa "reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con la promoción de la cultura y el apoyo al talento toledano", al tiempo que ha señalado la importancia de generar espacios de difusión para los artistas vinculados a la ciudad y contribuir al enriquecimiento de la vida cultural toledana.

Asimismo, la concejal de Cultura ha destacado la continuidad de esta convocatoria, consolidada ya en su segunda edición, como una herramienta para visibilizar la creación artística local y fortalecer el vínculo entre cultura, patrimonio e identidad toledana.

Con el 'Mes de los Artistas Toledanos', el Ayuntamiento de Toledo continúa impulsando propuestas que favorecen el acceso de la ciudadanía a la cultura y fomentan el reconocimiento de los creadores que, desde diferentes disciplinas, contribuyen al patrimonio artístico y cultural de la ciudad.