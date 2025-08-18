Javier Merino seguirá presidiendo el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de C-LM

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Javier Merino seguirá presidiendo el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, al encabezar la única candidatura presentada para la renovación de la Junta de Gobierno de dicho colegio.
La candidatura proclamada está compuesta por Yolanda Romero como vicepresidenta; Isidro Granero Casas, como secretario, y Marta García Landete, tesorera.
Rafael Sánchez; Paula Lozano; Fernando Quintanilla; Javier Antonio Fernández; Susana Priego; Javier Aceituno; Alberto Sánchez, y Marcos Iglesias integran también el gobierno de este colegio como vocales.
El acto de toma de posesión de la Junta de Gobierno de Coficam se llevará a cabo el viernes 29 de agosto.