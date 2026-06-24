Jemad apremia a UE a consolidar herramientas normativas, económicas y diplomáticas para contrarrestar amenazas híbridas

Archivo - El Jefe del Estado Mayor de Defensa, Teodoro López Calderón, durante uno de los Cursos Complutense de Verano, en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, a 30 de junio de 2025, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). El curso, titula - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, ha exhortado este miércoles a las Unión Europea a consolidar sus herramientas normativas, económicas y diplomáticas con el fin de contrarrestar las actuales amenazas híbridas y defender así a sus estados miembro.

Así lo ha indicado durante su intervención en el XXXVIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa 'Aliados y amenazas' junto al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos, Ángeles Blanco.

Según ha indicado, la UE está realizando esfuerzos "sin precedentes" para fortalecer su pilar de seguridad y defensa, promoviendo iniciativas para el aumento de la inversión en defensa, el desarrollo de capacidades conjuntas y el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica de la defensa de Europa.

Así, ha destacado que Europa posee "capacidades únicas" para contrarrestar las actuales amenazas híbridas mediante el empleo coordinado de herramientas normativas, económicas y diplomáticas. Así, ha afirmado que la UE "no solo puede, sino que tiene el imperativo estratégico de ejercer y consolidar estos recursos para proteger a sus Estados miembros".

No obstante, y siendo realista, ha afirmado que la autonomía estratégica plena de la Unión Europea "no es un objetivo alcanzable en el corto ni en el medio plazo" porque desarrollar una base industrial "robusta", reducir las dependencias tecnológicas del exterior y obtener capacidades para el combate de alta intensidad requieren "por encima del todo unión, tiempo y generosidad".

"Es un proceso que exige inversiones sostenidas, reformas legislativas complejas a nivel europeo y una verdadera voluntad política de progresar hacia una mayor unidad mientras transitamos ese largo camino la cooperación estrecha con nuestros aliados transatlánticos", ha manifestado.

Ha defendido así que la complementariedad con la Alianza Atlántica sigue siendo "indispensable" para asegurar la defensa europea, por ello y ante las posibles dudas que puedan surgir de la posición norteamericana, ha dicho que hay que "tener claro" la OTAN sigue siendo la única organización "capaz de garantizar la disuasión y defensa de Europa".

"Por ello, preservar el vínculo transatlántico es prioritario asumiendo y Europa debe asumir que la seguridad no es un bien garantizado por terceros es una responsabilidad compartida que exige un mayor esfuerzo propio", ha manifestado.

RUPTURA DEL ORDEN INTERNACIONAL

López Calderón ha enmarcado esta disertación en la situación geopolítica mundial actual, para señalar que el mundo se encuentra inmerso en un cambio de paradigma de las relaciones internacionales marcado por la "ruptura progresiva del orden internacional y liberal" basado en normas, el debilitamiento del multilateralismo y el reordenamiento de los bloques y alianzas.

"El panorama geopolítico global se caracteriza por el retorno de la competencia abierta entre dos grandes potencias, singularmente ahora Estados Unidos y China. Pero sin olvidar a Rusia, que apoyada en su poder nuclear y en una postura asertiva, quiere tener también un papel en el reparto de esferas de influencia que se están produciendo", ha señalado.

Sin embargo, ha afirmado que esta rivalidad estratégica no es ideológica como ocurrió en la Guerra Fría sino que lo que se dirime "es la modificación misma de las reglas de juego del sistema internacional". "Asistimos a una mayor predisposición al uso del poder militar como instrumento para alcanzar objetivos políticos".

Es por ello por lo que ha dicho que la guerra convencional, que se creía olvidada, ha vuelto a suelo Europeo y amenaza la paz, seguridad y bienestar de la sociedad, a lo que ha sumado nuevas formas de confrontación en forma de estrategias híbridas en la zona gris, que ha definido como "ese espacio intermedio donde la paz está alterada pero no se ha cruzado el umbral que justificaría una respuesta militar directa".

"Es el uso coordinado simultáneo de los instrumentos de poder político, económico e informativo y de cualquier acción que, aprovechando algún punto débil, haga más frágil la posición del adversario, dificulte la respuesta y permita la negación plausible. Este es el escenario de actuación preferente de los actuales actores revisionistas como Rusia y China", ha sostenido.

Con todo, ha afirmado que Europa ya está siendo objeto de ataques híbridos por parte de Rusia, "que ha llevado a cabo chantajes energéticos, ciberataques a infraestructuras críticas, instrumentalización de flujos migratorios y sabotajes de fábricas de defensa en distintos países europeos".

POLÍTICA DE DEFENSA COMÚN

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en declaraciones a los medios momentos antes de la inauguración, ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha defiende una política de defensa común que permita tomar decisiones y una mayor autonomía desde el punto de vista estratégico, "que nos permita también definir en qué nos queremos gastar el dinero que queremos invertir en defensa".

También, ha señalado, que permita a la UE defender los valores democráticos. "También consideramos que es muy importante fomentar la cultura de defensa con mayor transparencia y con mayor información, para que la ciudadanía conozca cuáles son las decisiones que se adoptan en el ámbito de la seguridad y de la defensa, y en qué invertimos sus recursos".

En este marco, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en valor también que el sector de la industria de defensa tiene un "importante valor en Castilla-La Mancha", fundamentalmente en Albacete, siendo "capaz de generar riqueza y empleo".