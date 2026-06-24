Segenpol, ante la cumbre de la OTAN en Ankara: "El objetivo es lograr discutir dentro e irradiar unidad fuera"

Archivo - El secretario general de política de Defensa, el Almirante Juan Francisco Martínez Nuñez. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Política de Defensa (Segenpol), el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, ha indicado este miércoles que el objetivo de España de cara a la celebración de la Cumbre de la OTAN de principios de julio en Ankara (Turquía), es "lograr discutir dentro e irradiar unidad fuera".

Martínez Núñez se ha pronunciado así durante el XXXVIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa organizado por la Asociación de Periodistas Europeos en Toledo, donde ha reconocido que esta cita llega en un momento "particularmente difícil, por las posiciones asertivas y los desencuentros en otros escenarios".

Así, ha apostado por que "seamos capaces de centrarnos en lo básico y esencial" durante la Cumbre, considerando que "el objetivo es irradiar compromiso", y destacando en este punto el grado "tan tremendo de aportación y solidaridad a los aliados que España tiene con otros".

A juicio de Martínez Núñez, España llega a la cumbre de Ankara "habiendo demostrado ser un aliado fiable" pues "progresamos a un ritmo satisfactorio y recibimos una extraordinaria valoración por el despliegue de fuerza en todo el arco más avanzado de Rusia", así como por la ampliación en 10.500 millones de euros anuales de la inversión en defensa.

"Tenemos muchos efectivos bien preparados, muchos buques de guerra desplegados bajo la bandera de la OTAN", ha señalado el secretario general de Política de Defensa, quien ha admitido que "ante el actual impacto en los planes de fuerza de la OTAN España ha reaccionado".

ESTRECHO DE ORMUZ

También ha sido interpelado tras su disertación por la situación del estrecho de Ormuz, convencido de que este punto "es vital para el bienestar de la humanidad, incluso más para otras regiones del mundo que para la nuestra", pero ha advertido de que el hecho de que "una cosa sea muy importante, que la necesitemos, no puede hacerte abdicar de tus principios".

Seguro de que lo que suceda allí va a tener un reflejo "en nuestro Gibraltar", ha defendido la necesidad de negociar con los países ribereños en Ormuz y "aportar seguridad a los tránsitos" en vez de "tratar de hacer allí una gran operación", apostando más por "una operación más quirúrgica de dar seguridad a lo que es nuestro derecho de tránsito".

En opinión del almirante Juan Francisco Martínez Núñez, se puede lograr una apertura conforme a derecho, pero "los ribereños tienen derecho a decir cuáles son las sendas de tránsito para favorecer" esa seguridad, augurando que "quizá lleve un mes o más" alcanzar una solución más permanente.

CREAR ESTRUCTURA DE INTERDEPENDENCIA

Previamente, en su intervención sobre 'El momento actual de la Defensa', Martínez Núñez ha reconocido que España "es una firme impulsora de la Europa de la Defensa" pues considera que "el camino hacia una defensa común debe ser imparable" y "es tan imparable como difícil porque todavía no conseguimos acordar un concepto único de qué amenaza a Europa".

"El cortoplacismo nos impide ver la película de los retos de seguridad que tiene Europa", ha manifestado, a lo que ha sumado el "factor de la independencia", subrayando cómo "a ningún país le resulta fácil aceptar depender de los otros". En este contexto, ha asumido que "si no somos capaces de crear una estructura de interdependencia, el avance a la defensa común es imposible".

El secretario general de Política de Defensa ha admitido que en el seno de la UE han "cambiado muchas cosas" en los últimos años, pues "antes los pasitos eran pequeños y siempre se hacían en la hora 25, al día siguiente", aunque "nunca" se retrocedía, pero ha declarado que actualmente la UE "también va más rápido pero va más volátil".

De otro lado, ha considerado que el cambio en el peso en la defensa de Europa es "lógico" y que Europa "necesita a los EEUU, su paraguas nuclear", que es "esencial para la disuasión" y es "el único paraguas global que defiende a todos los aliados". "Sin los EEUU, Europa difícilmente resiste un primer embate y no tiene capacidad ni logística".

UN ORDEN MUNDIAL "ALTERADO DRAMÁTICAMENTE"

Juan Francisco Martínez Núñez ha comenzado su intervención asegurando que la seguridad en el mundo en los últimos doce meses "ha cambiado mucho", remitiéndose a cómo tras las dos grandes guerras "construimos un orden mundial, que era imperfecto, aunque beneficioso" y que "convirtió a Europa en un espacio de paz, tensa, pero paz", ayudó a terminar con el colonialismo e "impulsó derechos humanos incipientes".

"Hoy ese orden, que no era idílico, se ha alterado dramáticamente" y "los mismos que impulsaron ese orden reniegan ahora de él" mientras "asistimos con preocupación al regreso de la fuerza militar como instrumento básico de la relación entre estados".

Algo que ha explicado como consecuencia "de la lejanía en el tiempo de la última guerra" o de "una de esas crisis periódicas que afectan a toda construcción humana", o de la llegada de internet, "de una relación basada en redes y no en el diálogo directo", y la inteligencia artificial.

Ante esta situación actual "muy preocupante", ha admitido que a los españoles "nos costó mucho más que a otros afrontar ese mundo de encuentro y de ahí que apreciemos mucho más sus beneficios", lo que justificaría que España "se ha convertido en la voz internacional más clara y potente en favor del multilateralismo en defensa".

"Nuestra postura está en nuestra Constitución, de colaborar en el fortalecimiento de relaciones pacíficas y de cooperación entre todos los pueblos de la tierra", algo, ha precisado el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, que "no parece que sea el momento de dejar caer en saco roto".

Según ha detallado, España, la defensa, ejerce una "particular firmeza entre quienes rompen las reglas de convivencia, pero también defendemos todas las oportunidades de camino hacia una concordia" y las Fuerzas Armadas "constituyen nuestra auténtica vanguardia. Ellas constituyen el respeto y el hacerse respetar" y "sería un error considerar esta actitud nuestra española como una muestra de tibieza", ha finalizado.