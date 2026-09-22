Jorge Volpi, Elma Correa o Javier Ruescas, en la Feria del Libro de Toledo que sale de Zocodover y se acerca a México

Presentación de la Feria del Libro de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toledo se volverá a llenar de palabras del 14 al 18 de octubre con la XXI Feria del Libro, que extenderá la programación fuera de Zocodover y estrechará lazos con México, con una programación que va a reforzar la relación con Guanajuato, ciudad hermanada con la capital regional.

De ahí que, entre los encuentros y conversaciones previstos con autores destaque la participación de los mexicanos Jorge Volpi, Elma Correa y Alejandra Oseguera; del escritor y youtuber español Javier Ruescas, del critico literario y escritor Antonio Martínez Asensio, director de 'Un libro en una hora' de la Cadena Ser, o del comunicador Euprapio Padula.

En esta edición los organizadores reivindican la lectura en una sociedad cada vez más vinculada a las pantallas, destacando así el valor del libro como una experiencia pausada que permite al lector construir sus propias imágenes, sensaciones y mundos.

La feria arrancará el miércoles, 14 de octubre, con una Jornada Profesional del Libro, que reunirá a librerías, editoriales, profesionales del sector e instituciones culturales para compartir experiencias y proyectos. Participarán, entre otras, las librerías Alberti de Madrid, Ramón Llull de Valencia y Letras Corsarias de Salamanca.

Ese mismo día, según el programa recogido por Europa Press, tendrá lugar otro encuentro que, bajo el título 'Promoción de la literatura española en el exterior', contará con la participación de Inmaculada Ballestero de Acción Cultural Española, de la subdirectora del Área internacional del Instituto Cervantes, Rebe Gutiérrez y Ciro Murayama, de la Universidad Autónoma de México.

Además de abordar los nuevos retos y programas de fomento de la lectura, las editoriales independientes, como Páginas de Espuma, Sexto Piso, Almadia, también tendrán un espacio en la feria, a partir de las 19.00 horas.

Ese mismo día, pero a las 10.30, el Javier Ruescas, impartirá la charla 'Ciberbuling. La literatura como mecanismo de solución', destinada a estudiantes de ESO.

El jueves, tras un taller de escritura narrativa, impartido por Esperanza Bustillo, tendrá lugar la inauguración oficial. Será a partir de las 12.00 horas y contará con la directora del Instituto Cultural de México en España y agregada cultural de México en España, Teresa Zacarías. A las 17.30, el periodista y escritor Enrique Sánchez Lubián, presentará su ultimo trabajo, 'Crónicas del después de una guerra'. A las 19.00 horas habrá un encuentro con Euprapio Padula.

Este día, a las 20.00 horas, en el parque del Transito se proyectara 'Pedro Páramo', la primera adaptación clásica de la novela. Este espacio acogerá durante los días dure la feria la exposición del pintor mexicano Jazzamoart, creada en conversación con una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana del escritor mexicano Juan Rulfo.

Ya el viernes 17, participarán en la Feria la poeta mexicana Alejandra Oseguera (12.00 horas) y Jorge Volpi, escritor y director artístico del centro Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid (17.30).

A las 19.00 horas, la escritora Elma Teresa, Premio Biblioteca Breve Seix Barral, conversará con la directora del Instituto Cultural de México en España y agregada cultural de México en España, Teresa Zacarías. A las 20.00 horas tendrá lugar una 'Cata de vino y letras', con inscripción previa y un aforo máximo de 30 personas, que permitirá establecer un diálogo entre literatura, cultura y productos de Castilla-La Mancha

El sábado, a las 12.00 horas, el Círculo de Arte acogerá la performance poética 'Vivir en la escalera', una combinación de literatura, música y danza a cargo de Natalia Lucía y Ale Oseguera, y a las 17.30, en la feria, habrá una tertulia-café con Antonio Martínez Asensio, crítico literario, escritor y director del programa 'Un libro en una hora' de la Cadena Ser.

A las 21.00 horas tendrá lugar la entrega del premio Libre-To a Francisco Albillos, por su trayectoria y contribución a la promoción del libro en Toledo, así como una mención especial a Keka Gómez Menor y Jesús Pareja con motivo de su jubilación.

El domingo, tras un encuentro conversacional entre dos generaciones de poetas a las 11.00, el Instituto Confucio clausurará la feria, a partir de las 13.30 horas.

La Feria contará con la participación de seis librerías y entre 55 y 60 editoriales, distribuidas en una veintena de casetas.

EL LIBRO EN DIÁLOGO CON OTROS SECTORES

En la presentación del programa, la coordinadora de la Feria del Libro, Elena Catalán, ha asegurado que esta certamen, lejos de ser "solo de libros y autores, es un proyecto de ciudad que ha sumado empresas y colectivos que, en principio, no tendrían por qué estar cerca del mundo editorial, pero han querido estar".

"Contamos con el apoyo de empresas locales como IMEFI Group, Distribuciones Eusebio Barrasa, Alcampo, Grupo Restoledo, a través del Hotel Carlos V y la Fábrica de Harinas, restaurantes como La Orza y La Cábala, El Barten y El Círculo del Arte. Bodegas de Castilla-La Mancha, como Viñedos Monumentales, Bodega Illana, Tinto Oralba y Cervezas La Sagra. Tonalli boutique de té, Zoco Casa, Marfil y Asosiados, José Mari San Román, Tecno Sound, Asociación de Gestores de Toledo", ha destacado Catalán, que ha agradecido también a entidades como Cruz Roja, que colabora con el taller 'Narrativas que conectan', facilitando la participación de sus usuarios.

Tras poner el foco en el apoyo institucional nacional e internacional, con la Embajada de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Mexicano de Cinematografía, entre otros, ha concluido añadiendo que la Feria del Libro de Toledo "es un punto de encuentro donde la cultura dialoga con todos los sectores".

Mientras, Elvira Rivero, de la Asociación de Libreros de Toledo, ha destacado la unidad de los libreros toledanos y la trayectoria de una Feria que alcanza ya su XXI edición.

La concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha cerrado la presentación asegurando que la Feria del Libro es una de las citas culturales más importantes de la ciudad por su "carácter integrador", con propuestas dirigidas a todas las edades, y con el objetivo de acercar la lectura a quienes todavía no han descubierto este hábito.