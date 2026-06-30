Las V Jornadas Condales de Fuensalida llegan del 3 al 5 de julio con recreaciones históricas, teatro, música y talleres

Presentación de las V Jornadas Condales de Fuensalida - DIPUTACION TOLEDO

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Toledo ha acogido este martes la presentación de las V Jornadas Condales de Fuensalida, que cuentan con el apoyo de la institución provincial y que se celebrarán del 3 al 5 de julio.

En el acto han participado el diputado de Cultura, Tomás Arribas; el alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso; la concejal de Cultura, Miriam Mera; el director musical de las Jornadas, Ángel Luis Fernández, y el historiador Vidal González, tal y como ha trasladado la Diputación a través de una nota de prensa.

Durante su intervención, Arribas ha recordado que la cultura es "una de las mejores herramientas para fortalecer nuestros pueblos, preservar nuestra identidad y generar oportunidades", algo que se ha mostrado convencido de que consiguen jornadas como ésta, "poniendo en valor el inmenso patrimonio histórico y cultural que atesora la provincia".

Arribas ha subrayado que las Jornadas Condales de Fuensalida representan un buen ejemplo del modelo cultural que impulsa la Diputación de Toledo, "una cultura cercana, accesible y de calidad, que no se concentre únicamente en las grandes ciudades, sino que llegue a todos y cada uno de los municipios de la provincia".

El diputado ha puesto en valor el crecimiento experimentado por estas jornadas, que alcanzan ya su quinta edición gracias a la implicación del Ayuntamiento, del tejido asociativo de Fuensalida y de sus vecinos.

"Una iniciativa que protege el patrimonio, divulga la historia, fomenta la participación, fortalece la identidad local y, al mismo tiempo, genera riqueza y actividad económica", ha afirmado.

Por todo ello, Arribas ha asegurado que "desde la Diputación de Toledo seguiremos respaldando proyectos como este, porque creemos firmemente que invertir en cultura es invertir en nuestros municipios, en nuestra historia y en el futuro de la provincia".

El diputado ha concluido felicitando al Ayuntamiento, a las asociaciones y a todas las personas que hacen posible esta iniciativa y ha animado a los ciudadanos de la provincia a acercarse a Fuensalida entre el 3 y el 5 de julio para disfrutar de una propuesta que "combina historia, patrimonio, teatro, música, tradición y convivencia" y que demuestra "la enorme vitalidad cultural de nuestros pueblos".

UN PROYECTO QUE SIGUE CRECIENDO

Por su parte, el alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha destacado que las Jornadas Condales "ya forman parte de la identidad de nuestro municipio" y ha señalado que se trata de una iniciativa que "va mucho más allá de una programación cultural", ya que representa "nuestra manera de entender la historia: no como algo que permanece en los libros, sino como un patrimonio vivo que debemos conocer, conservar y compartir".

Asimismo, ha agradecido el apoyo de la Diputación, pues "su colaboración es fundamental para seguir haciendo crecer este proyecto y para que continúe consolidándose como una de las grandes citas culturales de la provincia", recordando además su importante contribución a la promoción turística y dinamización económica del municipio, por lo que ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de un evento que, cinco ediciones después, "ha sabido crecer sin perder su esencia".

El director musical de las Jornadas, Ángel Luis Fernández, ha repasado la programación que durante tres días llenará Fuensalida de recreaciones históricas, mercado renacentista, pasacalles, teatro, música, exhibiciones de cetrería, talleres y actividades para todos, remarcando especialmente la representación 'Fuensalida. Capital de un Imperio', que se celebrará el sábado y para la que ha compuesto la banda sonora original, creada expresamente para acompañar el desarrollo de la obra.

"La música que se incorpora es totalmente original; no son obras elegidas para la actuación, sino composiciones creadas y musicalizadas específicamente para este teatro", ha explicado.

Asimismo, ha puesto en valor la participación conjunta de las agrupaciones musicales, teatrales y culturales de Fuensalida, cuya implicación convierte esta representación en uno de los momentos más esperados de las Jornadas.

Por último, el historiador Vidal González ha destacado la relevancia de la estancia de Felipe II en Fuensalida durante el viaje que realizó en 1580 hacia Portugal para asumir la Corona lusa.

En este sentido, ha recordado que "la corte era itinerante y la capital era itinerante", por lo que, al menos, entre el 15 y el 18 de marzo de 1580 Fuensalida fue, de facto, el lugar desde el que se desarrolló la actividad política y administrativa de la Monarquía durante su recorrido hacia Badajoz y Lisboa.

De esta manera, Fuensalida recupera y pone en valor uno de los episodios más relevantes de su historia, acercándolo a las nuevas generaciones y a los visitantes que, del 3 al 5 de julio, podrán viajar al siglo XVI recorriendo las calles de la localidad.