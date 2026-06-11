Las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro se celebrarán del 15 al 17 de julio

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, con la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo; y los profesores de la UCLM Rafael González y Almudena García. - UCLM

CIUDAD REAL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) seguirá siendo agente colaborador activo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro a través de las diferentes iniciativas académicas, de investigación y transferencia que ya viene desarrollando en torno a él y de otras futuras, como una posible cátedra o aula.

Así lo ha avanzado este jueves en rueda de prensa el rector de la Universidad regional, Julián Garde, quien ha destacado la alianza que mantienen ambas instituciones y que viene a ser un reflejo "compartido" de la apuesta por el conocimiento, la cultura, y la mejora de la vida de las personas y del desarrollo de la región.

A lo largo del encuentro celebrado en el Rectorado, en el que han participado la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo; y los profesores de la UCLM Rafael González y Almudena García, la institución ha presentado las dos iniciativas académicas más consolidadas que se desarrollan en torno al mes de julio en la localidad encajera, coincidiendo con el Festival.

La primera, las XLIX Jornadas de Teatro Clásico de Almagro que se celebrarán del 15 al 17 de julio y que en esta edición estarán dedicadas a la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) con motivo de la conmemoración de su cuarenta aniversario, efeméride que comparte con la UCLM.

Organizadas por el Instituto Almagro de Teatro Clásico, en esta cita participarán nombres tan consagrados en la dirección o la actuación ligados a la historia de la CNTC como Eduardo Vasco, Helena Pimenta, Laila Ripoll, Arturo Querejeta o Pepa Pedroche, quienes junto a otros artistas, profesionales de la escena e investigadores revisarán la trayectoria de la compañía, analizarán su aportación a la conservación y difusión del patrimonio teatral del Siglo de Oro, así como su presencia y proyección fuera de España, y discutirán sobre sus retos de futuro.

De forma previa, los días 6 y 7 de julio la apuesta universitaria llegará de la mano del V Encuentro de Teatro Clásico y Educación: 'El arte de jugar con los clásicos', una iniciativa dirigida por el profesor de la UCLM Alberto Gutiérrez que busca tender puentes entre el teatro clásico y el ámbito educativo, a través de metodologías activas, creativas y participativas.

El encuentro propone una reflexión sobre el juego como herramienta pedagógica, creativa y escénica, capaz de acercar el patrimonio teatral del Siglo de Oro a las nuevas generaciones desde la experimentación y la práctica.

A ambas actividades, la UCLM sumará en el mes de julio dos cursos de verano: 'Almagro en dos actos: el impacto del teatro en el destino turístico' y 'De la viña a la copa'.

El primero parte del primer estudio de impacto desarrollado por la propia universidad, que ha puesto de manifiesto la capacidad del Festival para generar riqueza económica, atraer visitantes y reforzar la identidad cultural del territorio.

La colaboración entre la UCLM y el Festival se extiende también a otros proyectos que se prolongan a lo largo de todo el año, como 'Conectados al Siglo de Oro', un programa de mediación cultural y educativa orientado a la construcción de referentes femeninos a partir del patrimonio barroco; el espacio de recursos profesionales, pedagógicos y bibliográficos sobre el Siglo de Oro que alberga la página web del Festival o los boletines elaborados por equipos de investigación de nuestra universidad.

En su conjunto, una colaboración que, según el rector, "se engarza con el ADN" de la UCLM, una "universidad pública, ejemplo de ascensor social, que aprovecha el conocimiento que genera en las aulas para transferirlo al contexto del Festival".

En este sentido, Garde ha subrayado que esta colaboración demuestra que "cultura y universidad no solo se acompañan, sino que avanzan juntas para mejorar la vida de la gente y del territorio", y ha confirmado que continuará en el tiempo con el estudio de impacto económico y que "se intentará buscar un espacio común permanente dentro del programa de mecenazgo de la UCLM para la creación de una cátedra o un aula en torno al Festival".

La directora del Festival Internacional de Teatro Clásico se ha referido a la unión de la universidad, a través del conocimiento y la investigación, con la creación artística, y ha constatado que año tras año ambas instituciones siguen fortaleciendo su colaboración.

Pardo ha apuntado que "la base del Festival es el conocimiento de nuestro patrimonio y esto lo aporta la Universidad de Castilla-La Mancha".