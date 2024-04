José Ángel Ramírez ilustra la aparición de la Virgen de Los Llanos en su nueva obra donada al Obispado de Albacete

ALBACETE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pintor José Ángel Ramírez Cuenca ha representado la aparición de la Virgen de Los Llanos en su nueva obra donada al Obispado de Albacete.

"No tengo palabras para agradecer que me hayan elegido a mí para inmortalizar un momento tan trascendente para los creyentes y los albaceteños", ha señalado emocionado el autor.

El lienzo será expuesto en el futuro Museo Municipal en Honor a la Virgen de Los Llanos e ilustra el hallazago de la patrona según narra la tradición.

"Se muestra la imagen primitiva de la virgen cuando se apareció ante un pastor en el antiguo paraje de Los Llanos, en Albacete", ha explicado el presidente de la Real Asociación Virgen de Los Llanos, Antonio Fernández-Pacheco, que ha mostrado su agradecimiento al pintor.

"Es una pieza única, de gran valor, que se expondrá en un futuro en el Museo en honor a la patrona", ha apuntado.

Durante la presentación del cuadro, se ha proyectado un vídeo con el 'making of', donde se pueden ver los detalles de la obra, titulada 'Aparición', así como todo el trabajo realizado por Ramírez hasta llegar al resultado final.

"Ante el lienzo en blanco y el pincel me dejé llevar por las frases del himno de la coronación de la virgen, así, me dispuse a ofrecer mi ofrenda particular de lo mejor que me ha dado la vida, que es pintar", ha explicado el autor, destacando la importancia de este talento en su día a día.

"Pintar es lo que me ha ayudado a superar todas las adversidades, como creyente que soy, quien sabe si este ha sido el regalo que se me ha dado y es ahora el momento de devolver el favor", añadía.

Desde el Obispado también han querido mostrar su agradecimiento al autor por la donación.

"Muchas felicidades José Ángel, es precioso, es devoto y cualquiera queda cautivado", ha asegurado el Obispo de Albacete, Ángel Fernández.

"Has representado muy bien lo que significa este imagen de la virgen en esta realidad donde ella apareció, gracias a ti ha quedado reflejada muy bien tanto la historia como su significado", ha incidido el Obispo.

Para finalizar, se ha hecho entrega de un obsequio al pintor, una escultura de la patrona con una placa grabada en "agradecimiento a su enorme generosidad".