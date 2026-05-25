José María Cruz Novillo, nombrado Hijo Predilecto de Cuenca

Pleno extraordinario. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado este sábado por unanimidad el nombramiento a título póstumo de José María Cruz Novillo, artista y diseñador clave a nivel nacional e internacional, como Hijo Predilecto de la ciudad, el cual ya había anunciado el alcalde Darío Dolz tras habérselo dado a conocer a su hijo Pepe Cruz.

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha puesto en valor su figura, haciendo un recorrido por la faceta profesional de este artista internacional que nació en Cuenca en 1936 y comenzó su andadura artística entrando como dibujante en Publicidad Clarín en 1957, faceta que ya nunca abandonó.

Posteriormente creará su propio estudio de Diseño, desde el que ideará las imágenes corporativas de instituciones y empresas como Correos, Tesro Público, PSOE, COPE, Grupo PRISA, Diario 16, El Mundo, El Economista, Red Eléctrica, Renfe, Visionlab, Fundación ONCE o el logo de Cuenca 2016, entre muchos otros muy reconocibles, ha informado el Ayuntamiento de Cuenca en nota de prensa.

Fue presidente de la Asociación Española de Profesionales del Diseño (AEPD), convirtiéndose en Socio de Honor de la misma, y ha participado como jurado en decenas de premios, incluyendo los Premios Nacionales de Diseño, de Arquitectura y de Cómic. Ha diseñado también múltiples carteles de reconocidas películas y realizado multitud de exposiciones.

En 2019 se estrenó la película documental 'El hombre que diseñó España', que repasa la trayectoria de Cruz Novillo tanto en su faceta de diseñador como en la de artista plástico desde su primer logo, en 1957, y exposición individual, en 1972. En la ciudad contamos en su honor con la Escuela de Arte Cruz Novillo, centro público de enseñanzas artísticas ubicado en el Casco Antiguo de la ciudad.