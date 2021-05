José Mota, imagen de la nueva campaña promocional de Eurocaja Rural que reivindica el vivir y sentir por los pueblos

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El humorista y actor castellanomanchego José Mota es la imagen de la nueva campaña promocional con la que Eurocaja Rural quiere poner en marcha un "gran movimiento" para evidenciar su compromiso con las zonas más afectadas por la despoblación y reivindicar, como entidad, el vivir y sentir por los pueblos.

Así lo ha adelantado este martes el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín, durante el acto celebrado en el remodelado auditorio de Eurocaja Rural en Toledo, en presencia de su Comité de Dirección, en el que el propio Mota ha agradecido que la entidad haya vuelto a confiar en él "para una campaña tan emotiva y tan sincera y tan necesaria como esta".

Mota ha querido dedicar este trabajo a los mayores, a esas generaciones que "han trabajado para que tengamos una vida digna" porque "les debemos mucho" y es un "error" grande darles la espalda. Para ellos ha pedido un gran aplauso, convencido de que "ninguna generación ha dado tanto habiendo recibido tan poco" y dando la enhorabuena a la entidad porque está "en el camino de la autenticidad y de las raíces".

En su opinión, cuando "empezó a haber una clase acomodada y empezó a haber dinero" se le empezó a dar la espalda a los pueblos, al lugar de origen, cuando "no hay nada que te proyecte con más grandeza que el lugar de donde vienes".

De hecho, ha asegurado que por muchos kilómetros que pueda recorrer en la vida y muchos sitios donde haya estado, el niño que fue le sigue "esperando en Montiel --su localidad natal y protagonista del anuncio--, sentado en el escalón de la casa de mis padres, con el pantalón de corto y me pasa cuentas de todo el camino que he recorrido en mi vida, me regaña, me abraza".

En la ronda de preguntas de los medios que se ha iniciado con posterioridad a la proyección del nuevo anuncio publicitario denominado 'El motivo de José', ha confesado que el hecho de que Montiel aparezca en el anuncio le satisface, no siendo la primera vez que saca a su pueblo en pantalla, ya que según te haces mayor las raíces tienen mayor significado, ha reconocido.

ENCONTRAR LOS MOTIVOS

La campaña publicitaria, que se iniciará este miércoles, se verá reflejada en los soportes más diversos. El anuncio presentado este martes muestra cómo el actor vuelve a su pueblo puntualmente para "arreglar unos papeles" de la familia --gestiones con Eurocaja Rural mediante--, y tras encontrarse con sus vecinos y conocidos y revivir situaciones de su infancia, decide volver ya definitivamente posteriormente para quedarse.

"Hemos hecho un trabajo honesto, sincero", ha confesado el humorista, que ha deseado que la campaña "llegue emocionalmente a la gente que lo vea. Habla de la identidad, de lo que somos y de que no abandonemos aquello que nos formó y a aquellos que nos dieron la identidad que tenemos, la dignidad que hoy tenemos".

Víctor Manuel Martín ha incidido en que este nuevo anuncio --que como trasfondo busca que cada uno "encuentre su motivo"-- reivindica la "peculiar, única, forma de ser, de actuar" de esta entidad, la de alguien que "ha preguntado a sus clientes qué es lo que quieren" y han respondido que quieren "el mejor servicio, la mejor atención humana, ser escuchados, y que se resuelva su problema. Esa es nuestra misión, por eso y porque lo llevamos en nuestro ADN".

La Fundación Eurocaja Rural busca con este proyecto abrir las puertas de las poblaciones para invertir y producir y crear, luchando, a la vez, contra la exclusión financiera y dando servicios "donde los demás no quieren". En este sentido, y buscando el "trato humano", el director general ha explicado que esta no es una campaña ni un anuncio ya que "sale de dentro, del corazón, viene de los sentimientos" y apuesta por los pequeños y medianos pueblos, "vive y siente por los pueblos" y quiere ser auténtico "y no renegar del pasado".