Un joven de 22 años resulta herido por arma blanca en Cuenca

CUENCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años de edad ha resultado herido en el abdomen tras ser agredido con un arma blanca en la calle Doctor Galíndez de Cuenca capital.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 han informado a Europa Press de que la agresión ha tenido lugar cerca de las 1.00 horas de este lunes.

En el operativo movilizado han participado efectivos de la Policía Nacional y Local y una UVI que ha trasladado al herido al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.