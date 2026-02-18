La joven albaceteña Lourdes Viver se alza con el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra con una novela de fantasía épica

Lourdes Viver Merino, de Albacete, gana el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra con una novela de fantasía épica. - SM

ALBACETE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lourdes Viver Merino, natural de Albacete, se ha alzado con el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra con la novela de fantasía épica 'El eco de los Djinn', una aventura ambientada en un universo mágico de dioses y criaturas mitológicas.

La joven escritora de 18 años ha logrado este galardón que reconoce el talento literario emergente y fomenta la escritura como herramienta de desarrollo creativo y personal. A lo largo de sus 21 ediciones, muchos de sus primeros ganadores han consolidado posteriormente su carrera como escritores.

Según han informado la editorial SM en nota de prensa, el jurado ha destacado "la solidez del universo narrativo, la calidad de la ambientación y la madurez literaria de una obra construida con rigor y sensibilidad".

La XXI edición del premio ha reunido un total de 37 originales y ha confirmado el alto nivel creativo de los jóvenes autores en lengua castellana.

En esta convocatoria se han recibido 37 originales, 30 firmados por chicas y 7 por chicos, con predominio de novelas realistas, con hasta quince, así como de fantasía, con nueve obras, además de obras de ciencia ficción, terror, misterio, aventuras y thriller.

A su vez, han participado autores no solo de España, sino también de Francia, Chile, Perú y Cuba, lo que ha reflejado del carácter internacional del galardón.

Asimismo, el jurado ha subrayado el crecimiento en calidad y madurez narrativa de los textos presentados, así como la elaboración cada vez más cuidada de las novelas de fantasía y la mayor solidez estructural de las tramas.

En este sentido, Jordi Sierra i Fabra ha dado la enhorabuena a los participantes en estos galardones que convoca su fundación desde hace 21 años, afirmando que "escribir es una maratón sin fin, cada libro es siempre el primero y el peaje del aprendizaje es duro, aunque suele confortar".

Además, ha añadido que "escribir es una necesidad para muchos y muchas, como lo es respirar. El esfuerzo, sacrificio, confianza y perseverancia más allá de los resultados es la clave para llegar a ser escritor o escritora".

UNA AVENTURA EN EL DESIERTO

Merino nació el 23 de julio de 2008 en Albacete. Estudia Bachillerato Tecnológico en el IES 'Bachiller Sabuco'. Concibió la idea de su novela hace dos años y en junio de 2025 decidió desarrollarla para presentarla al premio. Tras un proceso de documentación e investigación sobre las culturas que inspiran la obra, escribió la novela entre julio y agosto de 2025.

'El eco de los Djinn' es una historia de aventuras en el desierto enmarcada en un universo mágico de hombres, dioses y djinns. La protagonista, como portadora del tiempo, busca su destino, acepta a un guardián elfo que la acompaña y protege y trata de llegar al templo para devolvérselo al dios que lo abandonó. En su camino deberá enfrentarse a un ambicioso forajido que trata de impedir su misión.

El jurado, compuesto por la gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM, Berta Márquez, así como por las escritoras Elena O'Callaghan, Maite Carranza, la ganadora del premio en 2012, Alba Quintas, además del escritor y primer ganador del concurso en 2006, Arturo Padilla, han valorado especialmente la construcción del mundo narrativo, la ambientación y el desarrollo de los personajes secundarios, así como el equilibrio entre aventura, emoción y fantasía.

TALENTO Y PERSEVERANCIA EN LOS FINALISTAS

La primera finalista de esta edición de los premios ha sido la novela 'Damnation memoriae', de Julia Córcoles, de Murcia, que era la cuarta vez que optaba al premio. Su novela es realista, con temática histórica en torno a la guerra civil y en memoria de los maestros víctimas de la contienda. Sucede a fines de los años 40 del siglo pasado desde la mirada de una niña y todo gira en torno a la muerte de su madre.

Asimismo, el segundo finalista, Pau Ferrando, de Castellón de la Plana, que también se ha presentado al premio por tercera vez. En su novela, 'El mañana nunca fue', dos amigos de segundo de bachillerato comienzan su último curso, pero la llegada de una nueva alumna hará que uno de ellos se enamore de ella.

En la obra, los tres son fieles seguidores del profesor de física, obsesionado con el tiempo y que, quizá, tenga la clave para viajar por él. La novela presenta una "muy buena" documentación y se hace "excelentes" preguntas existenciales.