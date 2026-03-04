La joven desaparecida en la tragedia de la pasarela de Santander es una vecina de Guadalajara

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

La superviviente es de Álava

SANTANDER/GUADALAJARA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han identificado a la joven desaparecida en la tragedia de la pasarela de El Bocal de Santander, una vecina de Guadalajara de 20 años de edad. Por su parte, los cinco fallecidos -cuatro chicas y un chico- en la tragedia de El Bocal de Santander tienen entre 19 y 22 años y son de Igollo de Camargo (Cantabria), Vizcaya (dos víctimas de Barakaldo y una de Balmaseda) y Almería.

Mientras, una chica más, de 19 años y natural de Elvillar (Álava), está ingresada en la UCI del Hospital Valdecilla, donde se encuentra estable dentro de la gravedad tras el traumatismo sufrido. Todos ellos formaban un grupo de siete personas, estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, y hacían una ruta por el lugar de los hechos, cuando la pasarela que atravesaban sobre unos acantilados colapsó y cayeron al mar.

En concreto, las cuatro fallecidas son E.H.A., de 19 años y vecina de Barakaldo (Vizcaya); L.V.A., de 20 y de Almería; C.L.G., de 19 y también de Barakaldo; L.S.C, de 22 y vecina de Igollo de Camargo. También ha muerto un joven de 21 años, X.B.M., vecino de la localidad vizcaína de Balmaseda.

Mientras, E.S.P. de 20 años y vecina de Guadalajara continúa desparecida, en tanto que la herida es A.R.V., de 19 años y vecina de Elvillar (Álava).

Los datos de los afectados han sido facilitados por la Delegación del Gobierno en Cantabria tras la pertinente autorización judicial. La titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, de guardia cuando sucedieron los hechos, ha abierto diligencias de investigación tras lo ocurrido y la Policía Nacional realiza las pesquisas.

Familiares de las víctimas se han desplazado a la zona y están siendo atendidos por equipos psicosociales.