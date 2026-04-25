El joven de Loranca de Tajuña ha sido herido con una escopeta de perdigones tras una riña vecinal

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GUADALAJARA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven de 19 de Loranca de Tajuña ha resultado herido con una escopeta de perdigones tras una riña vecinal y ha sido ya dado de alta, según informan a Europa Press fuentes de la Gaurdia Civil.

El equipo de la Policía Judicial de la Benemérita en Guadalajara se ha hecho cargo de las investigaciones y todavía no se ha localizado al presunto autor de los hechos.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 4.30 horas.

El afectado ha sido trasladado al hospital Universitario de Guadalajara por una UVI y al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil, un medico de urgencias y una ambulancia de Soporte Vital Básico.