Un joven resulta herido por arma blanca en el cuello en una calle de Cuenca

CUENCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años ha resultado herido en el cuello por arma blanca este domingo en la calle Doctor Galíndez de Cuenca.

El herido fue trasladado hasta el Hospital Nuestra Señora de la Luz de la ciudad, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso del suceso se recibió a las 3.14 horas, y el joven fue atendido y traslado por la UVI hasta el hospital. También han intervenido efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.