Jóvenes castellanomanchegos reivindican su papel en el voluntariado y advierten: "Somos el presente, no el futuro"

Scout de Castilla-La Mancha - SCLM

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El año 2026 ha sido proclamado Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Europa Press ha querido aprovechar esta iniciativa para poner de relieve el papel que desempeñan las personas voluntarias de Castilla-La Mancha y, en especial, los jóvenes.

De este modo, jóvenes voluntarios de la región han reivindicado que la juventud es el presente y no el futuro, así como su papel transformador en la sociedad. Ellos quieren ser parte del presente y hacen hincapié en la importancia del voluntariado para construir sociedades más justas. Además, aseguran que el voluntariado ofrece oportunidades de crecimiento personal y desarrollo de habilidades.

Blanca Gómez, directora autonómica de Cruz Roja Juventud en Castilla-La Mancha, ha contado a Europa Press cómo se inició en la aventura como voluntaria. Fue en pandemia cuando a Blanca --con 15 años por aquel entonces-- se le despertaron esas ganas de "ayudar a la gente" y dedicar su tiempo de forma altruista como voluntaria.

Un amigo de su padre que estaba en Cruz Roja le permitió conocer más este movimiento humanitario y fue con 16 años cuando se hizo voluntaria en la sección juvenil de Cruz Roja. Una decisión que ha cambiado su vida de "muchas maneras", según relata Blanca, ya que le ha ayudado a organizarse mejor en su día a día y estar mejor consigo misma. "Intento ser una voluntaria muy activa", admite.

Normalmente, Blanca suele dedicar horas todos los días a sus funciones en Cruz Roja y lo que más le motiva de lo que hace es "ayudar a la gente" y ver cómo la gente luego te lo agradece.

También ha defendido que el voluntariado transforma la vida de los pueblos. "Incluso hay gente que puede llegar a descubrir su lugar", ha aseverado Blanca, quien también ha hablado de los retos a los que se enfrenta hoy en día el voluntariado.

En este sentido, ha puesto de relieve cómo la política también influye en el voluntariado censurando "la ola de odio" que hay hacia Cruz Roja en la actualidad. "Es muy difícil hacer una actividad a pie de calle", algo que a los que llevan tiempo no les afecta tanto, pero al voluntario nuevo, que "te falten el respeto", es algo "muy impactante" y hace que no quieras volver a hacer esa actividad.

Dicho esto, ha animado a los jóvenes a realizar un voluntariado: "Te curte mucho, te enseña muchas cosas y también te enseña otra visión de la sociedad que quizás no sueles ver si no llegas a ser voluntario nunca". Dicho esto, ha admitido que a los jóvenes les cuesta hacerse voluntarios, pero señala que siempre responden positivamente cuando hay una "catástrofe".

Asimismo, Blanca ha puesto sobre la mesa el papel de los jóvenes. "Somos el presente, no somos el futuro" y "estamos aquí por y para la comunidad autónoma", ha apostillado.

"SIN VOLUNTARIADO NO HABRÍA MOVIMIENTO SCOUT"

De su lado, la vicepresidenta institucional de la organización de Scouts de Castilla-La Mancha, Beatriz Roncero, también ha narrado a Europa Press cómo se adentró en el movimiento Scout. Actualmente, hay casi 2.000 scouts en toda Castilla-La Mancha y hay grupos en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo.

La misión del movimiento Scout es contribuir a la educación y al desarrollo de personas críticas, principalmente durante la infancia y la juventud, a través de un sistema de valores basado en la promesa y la ley scout. La idea es "dejar el mundo mejor que nos lo encontramos", ha destacado Beatriz.

Esta joven, de 26 años de edad, empezó con 6 años en los scout pero no fue hasta los 19 cuando se hizo scouter (monitor voluntario). Recuerda los inicios como "complicados" porque le pilló estudiando Medicina en la Universidad. "Empiezas súper motivado, quieres ir a todas las reuniones, quieres hacerlo todo y tienes que compaginarlo con estudiar e ir a clase".

Tras estudiar el MIR, Beatriz volvió a reencontrarse con el mundo Scout. Afirma que si no hubiera sido scout, su vida habría sido "totalmente diferente". "Con todo el tiempo que le he dedicado a los scouts, si se lo hubiera dedicado a otra cosa ahora sería, no sé, campeona de pádel", bromea.

Manifiesta que la gran mayoría de las cosas que le han aportado los scouts "es bueno" y se muestra agradecida de la forma de ver el mundo que le ha proporcionado este movimiento.

Además, defiende que no existiría el movimiento Scout si no existiera el voluntariado Scout. "El movimiento Scout se sostiene sobre gente que hace esto sin esperar ningún tipo de recompensa". A su juicio, lo que mueve a una persona a ser scout es "devolver" lo que el grupo te ha dado. Además, de destacar las amistades que se hacen aquí, Beatriz reconoce que esto es "un modo de vida".

"He aprendido un montón de actitudes y he desarrollado facetas que no habría desarrollado en mi vida", abunda esta joven.

Finalmente, ha animado a todos los jóvenes a hacerse scout porque es "una experiencia preciosa". "Nadie pierde nada por probar y yo creo que puedes descubrir una experiencia súper chula".

ASOCIACIÓN PROYECTO KIEU

Stefana Koyumdzhieva Georgieva, coordinadora de voluntariado local e internacional de la Asociación Proyecto Kieu, una organización sin ánimo de lucro con sede en Numancia de la Sagra, aterrizó en esta localidad toledana en 2019 llegada desde Bulgaria. "Estaba un poco atascada en la vida, tenía un trabajo corporativo, todo muy normal, pero como que no me sentía bien, no me sentía feliz".

Fue entonces cuando a través de una amiga conoció el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), que es el programa de la Unión Europea que ofrece oportunidades para que los jóvenes, de entre 18 y 30 años, lleven a cabo un servicio de voluntariado o participen en proyectos en el sector de la solidaridad, en su propio país, en otro país de la Unión Europea o fuera de ella.

Esta joven búlgara se decidió por el Proyecto Kieu porque se trabajaba con jóvenes. "Me pareció una cosa que me podría llenar la vida". Asegura que el voluntariado ha transformado su vida "al cien por cien", porque desde 2019 trabaja en el mundo social acompañando a personas, algo que le "gusta mucho más" que su anterior trabajo.

Además, el hecho de haber realizado un voluntariado internacional le ha permitido aprender un idioma que no hablaba, por lo que Stefana Koyumdzhieva Georgieva considera que "el cambio ha sido bastante grande". Explica que los voluntarios de la Asociación Proyecto Kieu ganan independencia, autonomía e idioma en el caso de llegar fuera de España.

De otro lado, esta joven admite que un reto "muy grande", especialmente para el voluntariado local, es la disponibilidad de las personas. "Nosotros tenemos un perfil muy joven a partir de los 14 años, pero lo que pasa es que la juventud tiene muchísimas actividades extraescolares y no le queda tiempo para poder dedicarlo al voluntariado".

Además, ha advertido de que hay veces que los voluntarios jóvenes acaban dejando el voluntariado porque sus familias les han insistido en que se centren en sus estudios. También considera que las instituciones no dan tanto valor al voluntariado como deberían de dárselo. Es por ello que pide a las administraciones que ponga en valor la labor que ejercen las personas voluntarias y que sigan manteniendo los puentes de financiación también para los proyectos de voluntariado, tanto local como internacional.

De este modo, ha exigido a las instituciones que sigan apostando por la juventud, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los jóvenes para acercarse al voluntariado porque puede cambiar sus vidas. "Es una experiencia muy enriquecedora, que lo hagan sin pensarlo y sin miedo", les ha incitado.