Jóvenes de C-LM de hasta 35 años pueden solicitar a partir de este miércoles las Becas de Internacionalización

Archivo - La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparecen en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gob - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de hasta 35 años de edad, empadronados en un municipio de Castilla-La Mancha, pueden solicitar, a partir de este miércoles, día 1 de julio, y hasta el 17 de julio, las Becas de Internacionalización, un programa de formación de jóvenes en internacionalización impulsado por el Gobierno castellanomanchego que llega a su sexta edición.

Se trata de un programa de formación profesional en el ámbito laboral dirigidos a jóvenes, que capacita profesionalmente en el ámbito de la internacionalización empresarial y la atracción de inversiones, de modo que las empresas de la región puedan contar con personal capacitado para la venta de productos y servicios fuera de nuestro país.

En declaraciones a Europa Press, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha recordado que este programa está dotado con algo más de 850.000 euros y va a permitir que 45 jóvenes de Castilla-La Mancha puedan formarse en internacionalización, marketing internacional y estrategias de internacionalización para aportar ese valor a "nuestras empresas".

Franco ha comentado que tuvo la oportunidad de compartir con la quinta promoción la salida que realizaban a los distintos destinos internacionales desde Australia hasta Marruecos pasando por Brasil y "los chavales iban con muchísimas ganas".

"Creo que es un programa muy bonito que ha dado hasta ahora la oportunidad a que 90 jóvenes de Castilla-La Mancha se formen en internacionalización, tengan experiencia afuera y aporten su valor dentro", ha añadido la responsable de Economía, Empresas y Empleo.

Según ha añadido, "hay muchísimas oportunidades para que gente joven, preparada y formada en el ámbito de la internacionalización vaya ocupando puestos de responsabilidad, especialmente en el ámbito privado, pero también en el público".

Es por ello que ha animado a los jóvenes a participar en estas becas, porque "son programas que no existían antes", que han surgido fruto de la colaboración entre dos áreas de la consejería: la Dirección General de Formación Profesional y el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.

Como exbecaria del ICEX, Patricia Franco considera que estos programas son "muy interesantes" para los jóvenes y que hoy estén en Castilla-La Mancha, con iniciativas regionales, le parece "una gran oportunidad".