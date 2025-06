Jueces y fiscales de la región claman en la calle contra las medidas del Ministerio y no descartan ir a la huelga

GUADALAJARA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jueces y fiscales de toda Castilla-La Mancha han secundado este miércoles, 11 de junio, el paro nacional de diez minutos antes las distintas dependencias judiciales de la región para clamar la retirada de las reformas legales del Gobierno, porque disminuyen la "independencia de la carrera judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal".

Así lo ha explicado a las puertas del Palacio de Justicia de Guadalajara el represente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Castilla-La Mancha (APM), Ricardo Gallego, una de la asociaciones de jueces convocantes de esta movilización, a la que se han sumado también la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Con esta protesta de diez minutos ante las puertas de los juzgados de toda España, las asociaciones convocantes --tres de jueces y dos de fiscales--, piden que se retire el proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, reconociendo que los más afectados van a ser los jueces y fiscales que llevan menos de cinco años y los opositores a ambas carreras.

Acompañado en jueces y fiscales de Guadalajara, así como de otros trabajadores y con la asistencia también de diputados y concejales de Vox, las asociaciones convocantes ha puesto de manifiesto que su protesta está motivada en la presentación por parte del Gobierno de dos anteproyectos de ley que modifican tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la carrera fiscal y piden la retirada de estos anteproyectos.

SI EL GOBIERNO NO ESCUCHA, EL TONO DE LA REIVINDICACIÓN SE ELEVARÁ

El representante de AMP se ha mostrado confiado en que desde el Ministerio de Justicia se escuche su voz y que su dirigentes reaccionen. Prefiere ser optimista. No obstante, deja claro que en caso de no ser así, "se elevará el tono de las reivindicaciones y, como ya se ha dicho a nivel nacional, no se descarta que esto acabe en una huelga".

En todo caso, el anteproyecto de ley se está tramitando por la vía de urgencia, con lo cual, tal y como ha reconocido Gallego, los plazos "son muy cortos". A partir de aquí tocará reunirse y ver los pasos a seguir en función de la respuesta que observen.

"Los jueces y fiscales no somos gente a la que le guste hacer paros ni huelgas y esto nos resulta incómodo, pero la situación justifica que se haya dado este paso", ha señalado en declaraciones previas a los medios de comunicación, antes de proceder a la lectura del manifiesto.

En lo que se refiere a la carrera judicial, entienden que se introduce una vía excepcional en la que se "rebajan mucho los requisitos para acceder" a la misma, "infringiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad" con la pretensión de que puedan acceder a la carrera judicial y fiscal unas 1.400 personas --900 y 500, respectivamente--, ha precisado Gallego.

Además, entienden que con estas modificaciones "se disminuyen" también las garantías que para los ciudadanos supone la independencia de la carrera judicial y la imparcialidad del Ministerio Fiscal, ha añadido. Unas medidas que, además, afectan también al cuerpo de opositores, "que llevan varios años esforzándose para preparar una oposición muy dura de ingreso en la carrera judicial".

"Ellos son los principales afectados", ha remarcado, recordando la pretensión de que 1400 personas accedan a la carrera judicial con un examen "mucho más fácil", y además, ha recalcado que dicho anteproyecto les da también cinco años antigüedad. "No solo acceden sino que van a pasar por delante de las últimas promociones", ha subrayado.

Por todo ello, desde estas asociaciones "exigen" que se cumplan las exigencias constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad" para acceder a ambas carreras.

En el caso de Guadalajara, el paro simbólico y concentración ha sido secundada por la Audiencia Provincial en plen,o así como por la mayoría de jueces y fiscales de la provincia, que se han concentrado ante la puerta principal de los juzgados para hacer llegar su malestar.

Según Gallego, el seguimiento "está siendo mayoritario" al menos en provincias como Guadalajara y se ha mostrado convencido de que en el resto de país también.

"Esto demuestra la preocupación que tenemos en la carrera judicial y fiscal por esta reforma", ha abundado, antes de proceder a la lectura del manifiesto al que en todas las concentraciones se ha dado hoy lectura.