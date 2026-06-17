Este jueves abre el plazo para presentar candidaturas a los Premios Regionales de Turismo de C-LM

Archivo - Vista de Nerpio - TURISMO CLM - Archivo

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado la Orden por la que se regula la concesión de los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha, cuyas candidaturas deberán presentarse en el plazo de un mes a contar desde este jueves.

Según el texto de la Orden, publicado este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogido por Europa Press, la finalidad de los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha es reconocer públicamente y premiar a aquellas empresas, entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro que, radicadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se hayan distinguido dentro del sector turístico.

El otorgamiento de los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha, en sus diversas categorías y modalidades tiene carácter honorífico, aspirando su concesión a reconocer unos valores e impulsar el reconocimiento y relevancia social de quienes lo reciban. En ningún caso, la concesión de los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha, conllevará compensación económica para la entidad galardonada.

Los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha van dirigidos a empresas, entidades locales de Castilla-La Mancha, y asociaciones sin ánimo de lucro que tengan su domicilio social en Castilla-La Mancha.

Las categorías y modalidades que los componen son la Categoría de empresa, con las modalidades de Mejor estrategia de promoción y comunicación; Mejor proyecto turístico innovador; Mejor producto turístico; Mejor proyecto turístico sostenible y Mejor iniciativa de turismo inclusivo.

La Categoría de entidad local, con las modalidades de Mejor destino turístico, Mejor campaña de promoción, Mejor iniciativa turística, Mejor proyecto turístico sostenible y Mejor destino turístico LGTBI; y la Categoría de asociación, con la modalidad de mejor plan de acción turística.

Las entidades interesadas únicamente podrán presentar candidatura para una única categoría y modalidad, que se presentará de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario que se establezca en la correspondiente convocatoria que se incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su publicación será de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.