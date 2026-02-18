Este jueves se abre el plazo para solicitar al fomento de las razas autóctonas

Archivo - Ovejas. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ordenación Agropecuaria ha convocado para el año 2026 las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 20 días, contados a partir de este jueves.

Así consta en la resolución de dicha dirección general que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se indica que se podrán beneficiar de dichas ayudas las organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas por la comunidad autónoma que cumplan los requisitos.

La cuantía total de la subvención no podrá superar un máximo de 60.000 euros por raza y anualidad.

La finalidad de esta ayuda es garantizar la continuidad del progreso y afianzamiento de aquellas razas ganaderas autóctonas que han dejado de reunir los requisitos que las calificaban como en peligro de extinción, evitando que retornen a esta situación y mejorando la consolidación de nuestro patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional de nuestro medio rural.