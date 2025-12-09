Jugadores del CD Guadalajara, ilusionados por el choque ante el Barça: "Era lo que todos queríamos, el Gordo de Navidad"

Los jugadores del CD Guadalajara celebrando su emparejamiento en la Copa del Rey con el FC Barcelona. - RAFAEL MARTÍN/EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del CD Guadalajara ha acogido con ilusión el emparejamiento en dieciseisavos de final del torneo de la Copa del Rey y que llevará al FC Barcelona a la capital alcarreña.

Daniel Gallardo, uno de los capitanes, ha asegurado ante los medios al conocer el sorteo que el Barça era el equipo que todos querían. "Nos lo merecíamos", aseguraba, indicando además que ya sueñan con poder vencer en el partido.

"Tiene que estar la ciudad entera con nosotros, tiene que estar el estadio lleno y tenemos que apretar todo lo posible. Nos vamos a dejar todo para intentarlo", asegura, indicando que el Gordo de Navidad "se ha adelantado en Guadalajara".

De su lado, Toño Calvo ha apuntado que este emparejamiento es "el mayor reto que puede tener un equipo".

"Afrontaremos el partido con la ilusión de un día bonito", añade, admitiendo que "puede pasar cualquier cosa".

Ahora, señala, "es el momento de cuidarse más que nunca, descansar, limpiar las cabezas y estar preparados para lo que viene".