A juicio por acosar con insultos racistas durante meses a una vecina de origen marroquí en Argamasilla de Alba

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles, 30 de septiembre, a C.M.C., una mujer acusada de dirigir de manera reiterada insultos y expresiones racistas contra una vecina de origen marroquí en Argamasilla de Alba durante prácticamente todo el año 2024, unos hechos por los que la Fiscalía solicita 15 meses de prisión.

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, durante el 2024 la acusada habría actuado de manera "reiterada y habitual" contra la mujer marroquí, empleando expresiones de carácter peyorativo relacionadas con su origen o nacionalidad, en un tono elevado y, según la Fiscalía, con intención de provocar sentimientos de "humillación y desprecio", menoscabando su dignidad.

Ambas eran vecinas en Argamasilla de Alba y, de acuerdo con la acusación pública, los episodios se produjeron incluso en plena vía pública y delante de los hijos menores de edad de la víctima.

Entre las expresiones que recoge literalmente el escrito fiscal figuran frases como "vete a tu país", "no tienes derecho a vivir aquí con nosotros" o "mis perros tienen más papeles que tus hijos".

La acusación atribuye también a la procesada otras expresiones especialmente vejatorias contra los menores relacionadas con su procedencia.

La Fiscalía sitúa otro de los episodios el 17 de diciembre de 2024, cuando la acusada se encontraba en la puerta de la finca en la que residía la denunciante.

Según su relato provisional de los hechos, volvió a dirigirle expresiones degradantes relacionadas con su origen y, posteriormente, se aproximó a ella, se bajó la mascarilla y le escupió en la cara.

El procedimiento tiene además como antecedente otro enfrentamiento ocurrido entre ambas meses antes.

El escrito de acusación recoge además un episodio anterior entre ambas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso ya condenó a la acusada en octubre de 2024 por un delito leve de lesiones, a raíz de un "acometimiento violento" ocurrido el 20 de marzo de ese mismo año contra la víctima.

Fue precisamente durante aquel procedimiento cuando el juzgado apreció que los hechos podían ir más allá de unas lesiones y acordó investigar también un posible delito contra la integridad moral. De ahí surgieron las diligencias que ahora han terminado ante la Audiencia Provincial.

Por los hechos que ahora se juzgan, el Ministerio Público reclama para la acusada 15 meses de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en la modalidad de lesión a la dignidad por motivos discriminatorios.

También solicita una multa de nueve meses con una cuota diaria de diez euros y cuatro años de inhabilitación para ejercer profesiones u oficios educativos en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre.

La petición incluye igualmente una orden de alejamiento de 200 metros respecto de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro espacio que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años y seis meses.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que la procesada indemnice a la perjudicada con 4.000 euros por los daños psicológicos y morales que atribuye a estos hechos.