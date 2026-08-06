Julio arroja una subida en la venta de turismos usados del 13,4% en Castilla-La Mancha y del 19,6% en furgonetas

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TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha crecido en Castilla-La Mancha un 14,2% el pasado julio, con 13.852 unidades. Los turismos, con un ascenso interanual del 13,4%, alcanzan las 1.963 compras, y los comerciales ligeros 1.963 y un crecimiento del 19,6%.

Según informa la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), el mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha bajado en el mes un 0,4% de media en España: los turismos caen un 0,6%, pero los comerciales ligeros suben un 1%.

Por provincias, Toledo lidera las ventas con 7.875 transmitidos, (51,6%), seguida de Ciudad Real, con 2.248 (-7,5%), y Albacete, con 1.644 (-9,4%). Mientras Guadalajara anota 1.267 (-21,3%), Cuenca cierra el ranking con 818 vendidos (-24%).

En lo que va de año se han transferido 82.902, un 5,4% más de vehículos de ocasión que hace un año en Castilla-La Mancha. Los turismos acumulan 71.074, que suben un 4,4%, y 11.828 furgonetas, con un alza del 11,4%.

Así Toledo vuelve a liderar las ventas, con 39.286 transmitidos (13,8%), seguida de Ciudad Real, con 15.525 (0,2%), y Albacete, que registra 11.664 ventas en un año (-1%). A la cola se sitúa Guadalajara, con 9.908 (-1,4%) y Cuenca con 6.519 traspasos (-4,3%).

DATOS NACIONALES

En la media nacional, se han vendido un 2% más vehículos de ocasión (turismos+furgonetas) que en el mismo periodo de 2025. El pasado mes de julio baja la venta de vehículos usados el 0,4% respecto al mismo mes de 2025 con vuelta a las caídas en un año muy errático.

Así, se transfieren 227.653 vehículos, de los que 195.180 han sido turismos, el 0,6% de bajada, y 32.473 comerciales ligeros con un ascenso del 1% en términos interanuales.

En los siete primeros meses del año se transfieren 1.512.146 vehículos de segunda mano, un 2% por encima del mismo periodo de 2025. En turismos, la venta crece un 2%, hasta 1.291.954, y 220.192 comerciales ligeros que crecen el 2,4%.