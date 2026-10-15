Junta abre el plazo de candidaturas a los II galardones 'Responsabilidad Demográfica' de lucha contra la despoblación

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, en la procesión y misa en honor a Santa Teresa de Jesús, en Jábaga. - JCCM

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que, desde este jueves, se pueden presentar candidaturas a la segunda edición de los reconocimientos 'Responsabilidad Demográfica Castilla-La Mancha' que distinguen a aquellos que contribuyen a la lucha frente a la despoblación en la Comunidad Autónoma.

Unos galardones que, tal y como ha señalado el vicepresidente primero, está dirigido a personas, entidades, administraciones o empresas cuyo trabajo haya revertido en contribuir a la lucha contra la despoblación y al desarrollo sostenible de las zonas rurales afectadas por la despoblación; el reconocimiento del esfuerzo por parte de los beneficiarios para hacer atractivas a estas zonas rurales para vivir, trabajar e invertir; así como que su ejemplo sirva de motivación para que otras administraciones, empresas y ciudadanos sigan ese camino, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

El plazo para presentar las candidaturas a estos segundos Reconocimientos a la Responsabilidad Demográfica Rural de Castilla-La Mancha permanecerá abierto desde este 15 de octubre hasta el próximo 15 de diciembre de 2026.

Las solicitudes tendrán que ir dirigidas al Comisionado de Reto Demográfico, y se presentarán exclusivamente de forma telemática con firma electrónica a través del formulario existente al efecto en la Sede Electrónica de la Administración regional.

Este reconocimiento se fundamenta en el articulado de la Ley de Medidas contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, en vigor desde el año 2021 y pionera a nivel nacional, que otorga a la Administración castellanomanchega la puesta en valor de la imagen y reputación del medio rural, promocionando la realidad de las áreas rurales y de sus ventajas sociales y económicas, destacando los valores que caracterizan.

La primera edición de estos galardones, celebrada el pasado 9 de julio en la localidad de Jadraque, distinguió a ocho personas, empresas y entidades por su trabajo en el medio rural y contribuir con ello en frenar la despoblación en sus respectivas zonas.

FIESTAS DE SANTA TERESA DE JESÚS EN JÁBAGA

Martínez Guijarro ha participado este jueves en la procesión y misa en honor a Santa Teresa de Jesús, en Jábaga, en el marco de las fiestas patronales que se desarrollan estos días en esta localidad conquense, junto con el alcalde de la localidad, José Luis Chamón, y el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana.

Una cita en la que ha destacado la satisfacción de poder visitar los pequeños municipios de la región donde se mantienen las tradiciones vivas.