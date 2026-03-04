La Junta acanza en la reintroducción del lince ibérico con la suelta de tres ejemplares en Cuenca

Lince antes de la suelta. - JCCM

CUENCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en el proyecto de reintroducción del lince ibérico con la suelta, este lunes, de tres nuevos ejemplares en la provincia de Cuenca, dos en el término municipal de Las Pedroñeras y un tercero en el entorno de La Alberca de Záncara.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, ha asistido a estas nuevas sueltas, ocasión que ha aprovechado para poner en valor el trabajo que se está haciendo en nuestra región para recuperar una especie endémica de la Península Ibérica y que hasta hace muy poco se encontraba en peligro grave de extinción, estando considerada actualmente especie vulnerable, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Los tres linces, de casi un año de edad, proceden del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla, en Jaén. Se trata de un macho, Wololo, y dos hembras, Winona y Wasima. Sus nombres comienzan por la letra asignada a su año de nacimiento, en este caso la "W", correspondiente a los ejemplares nacidos en 2025.

Dos de los animales permanecerán durante aproximadamente cuatro semanas en un vallado de presuelta para favorecer su adaptación y afianzar su querencia al entorno antes de su liberación definitiva en Las Pedroñeras.

La tercera hembra será liberada mediante suelta directa en un paraje de La Alberca del Záncara.

Con esta actuación, ya son 18 los linces reintroducidos en la provincia desde el inicio del proyecto: 12 en 2025 y 6 en lo que va de 2026, con un balance de 9 machos y 9 hembras. Actualmente permanecen en Cuenca 10 ejemplares.

Tras la liberación, es habitual que algunos inicien procesos naturales de dispersión hacia otros territorios.

Todos los linces están equipados con collar GPS, lo que permite realizar un seguimiento continuo de sus movimientos y del uso que hacen del territorio.

La previsión es mantener el ritmo de sueltas durante los próximos dos o tres años, con una media de 10 ejemplares anuales, hasta consolidar una población estable.

José Ignacio Benito ha insistido en que el objetivo de este programa es "restaurar el equilibrio del ecosistema mediterráneo conquense y devolver al territorio una especie emblemática que, además, contribuye al control natural de la población de conejo en La Mancha".