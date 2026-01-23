La Junta acatará el auto del TSJCM sobre el Fuerte de San Francisco y ve "poco recorrido jurídico" a un posible recurso

Archivo - Cripta De La Iglesia Del Fuerte De San Francisco Restaurada - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA - Archivo

GUADALAJARA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ejecutará el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obliga a acometer la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, incumplida desde hace años.

Así lo confirmó este viernes la delegada del Gobierno regional en la provincia, Rosa María García, quien ha reconocido que la posibilidad de presentar un recurso es, a día de hoy, poco probable porque "a poco que se tenga conocimiento de derecho, ya sabemos que esto tiene poco recorrido; el auto lo dice claro". "Este viaje ha llegado hasta aquí", ha sentenciado García, asumiendo que la Junta cumplirá los plazos fijados por el tribunal.

La Junta de Castilla-La Mancha dispone de cinco días para decidir si presenta o no recurso y aunque la delegada ha detallado que la Consejería de Fomento lo está analizando, ha incidido en que "no se ha comunicado que vaya a haber ningún recurso" aún y ha reiterado que su viabilidad es mínima.

En una rueda de prensa convocada tras conocerse el auto judicial, García ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "siempre ha respetado las resoluciones judiciales y lo seguirá haciendo con seriedad y con responsabilidad política e institucional", por lo que "como no podía ser de otra manera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a cumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia".

No obstante, la delegada ha sido contundente al responsabilizar al Ayuntamiento de Guadalajara y a su alcaldesa, Ana Guarinos (PP), de haber bloqueado durante años cualquier solución de fondo para el Fuerte de San Francisco. "La voluntad de la Junta de cumplir la sentencia ha existido siempre, pero esa voluntad solo puede materializarse en la medida en que el Ayuntamiento lo permita, y lamentablemente eso no ha ocurrido", ha afirmado.

La responsable del Gobierno regional en Guadalajara ha acusado al actual equipo de Gobierno municipal liderados por Guarinos de haber optado por la "confrontación política y la judicialización interesada" del conflicto. "El problema no ha sido la falta de voluntad de la Junta; el problema ha sido que el Ayuntamiento ha apostado por la confrontación política permanente, paralizando cualquier vía de diálogo y llevando el asunto a una judicialización interesada", ha sostenido.

En ese contexto, ha cargado duramente contra la alcaldesa por haber rechazado proyectos estratégicos que, según ha defendido, habrían transformado el Fuerte en un motor de desarrollo para la ciudad. El primero de ellos fue la Ciudad del Cine, una iniciativa con cerca de 12 millones de euros de inversión que, en palabras de García, "habría situado a Guadalajara como referente nacional de la industria audiovisual".

"El presidente Emiliano García-Page y el entonces alcalde Alberto Rojo supieron ver una gran oportunidad, pero la llegada de Ana Guarinos supuso su eliminación de un manotazo, sin diálogo y sin pensar en los intereses de Guadalajara y de sus vecinos", ha reprochado, recordando que otro gobierno municipal del PP, el de Toledo, sí aceptó la Ciudad del Cine.

Tras el fracaso de este, ha aludido también a que la Junta planteó un segundo proyecto: un campus de Formación Profesional y residencia universitaria, compatible con la conservación patrimonial. "Hubiera convertido a Guadalajara en referencia nacional e internacional, el llamado 'Oxford de la FP', y habría supuesto un hito para la provincia", ha dicho.

Sin embargo, parece tener muy claro que "este segundo proyecto también ha quedado muerto". Y es que, según ha dicho, si bien "no hay una negativa, pero a veces el silencio es el que habla", ha precisado tras recordar que el Consistorio nunca remitió la documentación comprometida para avanzar en la iniciativa.

"LA SENTENCIA ES UNA CONDENA PARA LOS VECINOS"

La delegada ha insistido en que en que el principal perjuicio de esta situación no lo sufre la Junta, sino la ciudad. "La sentencia es una condena para los vecinos y vecinas que viven, trabajan, estudian o visitan Guadalajara", ha relatado, siendo aún más dura en sus valoraciones políticas.

"El verdadero ridículo es que Guadalajara haya perdido uno tras otro grandes proyectos de futuro. El verdadero ridículo es la falta de ambición de este Ayuntamiento, el rechazo sistemático a todo lo que venga de la Junta, el 'no por el no' constante y la ausencia total de propuestas alternativas de calado", ha subrayado.

Por ello, García considera "de un cinismo absoluto" que desde el Ayuntamiento se trate el auto judicial "en tono victorioso".

Así las cosas, el auto del TSJCM obliga a la Junta a iniciar de forma inmediata la licitación de las obras de rehabilitación de la nave de la Forja, destinada a biblioteca municipal, y de la nave de Cerrajería, para escuelas municipales; fija un mes para iniciar desalojos y demoliciones incompatibles con el planeamiento; cuatro meses para redactar nuevos proyectos de rehabilitación y seis meses para subsanar las deficiencias detectadas en los informes técnicos.

García ha admitido que será necesario actualizar los proyectos por el paso del tiempo y el encarecimiento de materiales, pero ha dejado claro que el cumplimiento del auto no está en discusión: "Cuando hay que cumplir un auto, hay que cumplirlo".

Finalmente, la delegada ha confirmado que la ejecución de la sentencia supone el cierre definitivo de los grandes proyectos estratégicos planteados por la Junta para el Fuerte de San Francisco. "El proyecto que pusimos encima de la mesa, el del campus de FP, ya no tiene sentido. Se va a cumplir la sentencia. Este viaje ha llegado hasta aquí", ha concluido.