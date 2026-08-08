Junta activa un dispositivo sanitario para las más de 55.000 personas que podrían ver el eclipse en Cuenca y Guadalajara. - JCCM

TOLEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado un dispositivo sanitario específico tras realizar una evaluación de riesgos y necesidades asistenciales asociadas al eclipse solar total del próximo 12 de agosto, con el objetivo de garantizar una respuesta sanitaria adaptada a la afluencia prevista y a las características del evento.

El dispositivo permitirá proporcionar una respuesta sanitaria adaptada a una afluencia prevista superior a las 55.000 personas en los principales puntos de observación y corredores de acceso de las provincias de Guadalajara y Cuenca, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta del sistema sanitario para atender el resto de urgencias y emergencias que puedan producirse durante la jornada.

Según informa el Ejecutivo regional, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) liderará la coordinación operativa del dispositivo sanitario a través del Centro Coordinador de Urgencias, desde donde se realizará el seguimiento permanente de la situación, la gestión de los recursos movilizados y la coordinación con Atención Primaria, hospitales y el resto de los organismos implicados.

El dispositivo, planificado por la GUETS en coordinación con las Gerencias de Atención Integrada de Guadalajara y Cuenca, se configura como un operativo complementario al sistema sanitario ordinario, integrando los recursos de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias para incrementar la cobertura allí donde resulte necesario.

Ha sido diseñado para reforzar la cobertura sanitaria asociada al eclipse manteniendo, en todo momento, la capacidad de respuesta del sistema sanitario para atender el resto de las urgencias y emergencias que puedan producirse durante la jornada

La planificación del dispositivo parte de un análisis previo de los principales riesgos asociados al eclipse, entre ellos la elevada concentración de personas, el incremento de la movilidad, las altas temperaturas, los accidentes en el medio natural o las posibles lesiones oculares derivadas de una observación inadecuada del fenómeno.

Dicha planificación y organización se ha realizado de forma individualizada para cada uno de los principales puntos de concentración de visitantes, valorando la afluencia prevista, los recursos sanitarios ordinarios existentes, la capacidad asistencial disponible, la accesibilidad, los tiempos de respuesta y la necesidad de incorporar recursos extraordinarios.

El dispositivo combina un despliegue extraordinario de carácter regional, liderado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, con un despliegue territorial específico en las provincias de Guadalajara y Cuenca.

El operativo incluye el refuerzo del Centro Coordinador de Urgencias, la movilización de recursos asistenciales extraordinarios y el seguimiento permanente del dispositivo, además de la incorporación de recursos adicionales de Atención Primaria, Urgencias y Emergencias y apoyo hospitalario en aquellas zonas donde la valoración técnica ha identificado una mayor necesidad asistencial.

El refuerzo sanitario se distribuirá en función de las necesidades identificadas en cada territorio, diferenciando entre los principales puntos de observación del eclipse y los corredores de acceso, donde también se espera una elevada intensidad de tráfico y movilidad.

PROVINCIA DE CUENCA

En la provincia de Cuenca, el dispositivo contempla un despliegue escalonado en función de la afluencia prevista y de las características de cada emplazamiento. Así, Cañete, Priego y Tragacete contarán con recursos extraordinarios de soporte vital básico y con el refuerzo de los equipos de Atención Primaria para incrementar la capacidad de respuesta durante la jornada.

En Talayuelas se reforzará la cobertura mediante el desplazamiento programado de un recurso de soporte vital básico. Por su parte, Cuenca capital, uno de los principales puntos de concentración de visitantes, dispondrá de un Puesto Sanitario Avanzado con personal de Enfermería, recursos adicionales de Atención Primaria y un incremento de la capacidad asistencial del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario para atender posibles lesiones oculares derivadas de una observación inadecuada del eclipse.

PROVINCIA DE GUADALAJARA

En la provincia de Guadalajara, el operativo combina el incremento de la capacidad asistencial en los principales puntos de observación con actuaciones preventivas en los corredores de acceso. Guadalajara capital contará con un refuerzo de Atención Primaria, un soporte vital avanzado extraordinario y el aumento de efectivos del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario. En Sigüenza se desplegará un soporte vital avanzado extraordinario y un Puesto Sanitario Avanzado con personal de Enfermería, mientras que Azuqueca de Henares reforzará sus equipos de Atención Primaria.

Asimismo, Villanueva de la Torre, Hita y Yebes dispondrán de recursos extraordinarios de soporte vital básico y refuerzo de Atención Primaria. El dispositivo se completa con actuaciones preventivas en Alcolea del Pinar, Brihuega y Maranchón, donde se reforzarán los equipos de Atención Primaria por su ubicación estratégica en los principales corredores de acceso hacia las zonas de observación.