Junta amplía al 3 de octubre el periodo de información pública del Plan Director de la Red Natura

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad ha ampliado el plazo de información pública sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan Director de la Red Natura en Castilla-La Mancha al 3 de octubre.

Así consta en la resolución de dicha dirección general que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y recoge Europa Press, en la que se recuerda que fue el 1 de septiembre cuando se publicó la resolución la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública de 20 días hábiles, desde el 2 al 29 de septiembre.

Una vez publicada dicha resolución se ha advertido que, por error, la documentación disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta no estuvo completa hasta el día 5 de septiembre.

En virtud de lo anterior, dicha dirección general ha resuelto ampliar en cuatro días hábiles el periodo de información pública del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Director de la Red Natura en Castilla-La Mancha, a fin de que quienes lo deseen puedan presentar alegaciones, finalizando aquel el día 3 de octubre.