Junta anima a ayuntamientos, asociaciones y entidades a dar a conocer sus actividades a través de la Agenda Cultural

TOLEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional anima a ayuntamientos, asociaciones y entidades a dar a conocer sus actividades a través de la Agenda Cultural de Castilla-La Mancha. Esta herramienta virtual, mejorada recientemente, aspira a convertirse en una referencia para quienes deseen acceder de forma sencilla a la información cultural de la región, con actividades clasificadas y organizadas según intereses y preferencias.

La Agenda Cultural es una plataforma digital que facilita a la ciudadanía el acceso a la programación cultural que se desarrolla en toda la región y permite localizar actividades de forma ágil mediante distintos criterios de búsqueda, como el lugar de celebración, fechas y tipo de actividad.

La Agenda incluye tanto las actividades programadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes como las organizadas por otras administraciones públicas que desean difundirlas a través de este canal. Además, es el espacio donde se publica la programación de la Red de Artes Escénicas y Musicales, normalmente con dos meses de antelación.

La interfaz está integrada en el Portal de Cultura de Castilla-La Mancha, uno de los más consultados de la Junta de Comunidades, lo que garantiza una mayor visibilidad y posicionamiento, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Aquellos ayuntamientos, asociaciones y entidades que quieran dar a conocer sus actividades pueden incorporarlas a la Agenda Cultural cumplimentando el formulario disponible en https://agendacultural.castillalamancha.es/incluye-tus-activ...

La interface ha experimentado importantes cambios en los últimos meses, como por ejemplo una visualización más intuitiva y atractiva, la inclusión de apartados de actividades permanentes y exposiciones, la posibilidad de suscribirse a un boletín cultural para recibir información actualizada o la provincialización de los espacios, entre otros.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, tras animar a participar, ha señalado que, en el último año, gracias a las mejoras integradas y al aumento de contenidos ofrecidos, han pasado por la Agenda Cultural más de 91.800 usuarios, la han visitado un promedio de 2.000 personas por semana y cuenta con una penetración diaria de 300 accesos.

La agenda cultural puede consultarse en: https://agendacultural.castillalamancha.es/